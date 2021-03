WhatsApp ajoute les appels audio et vidéo à son application PC pour tous les utilisateurs

Après une première phase de test, les appels audio et vidéo sont désormais disponibles pour les utilisateurs de WhatsApp Desktop. La fonctionnalité devrait arriver dans les prochains jours sur tous les PC ayant téléchargé l’application. Comme sur smartphone, les appels sont cryptés, ce qui empêche la conservation des données par Facebook.

Il est désormais possible de passer des appels audio et vidéo sur la version bureau de WhatsApp. L’application a annoncé aujourd’hui le déploiement général de la fonctionnalité. En décembre 2020, un petit groupe d’utilisateurs avaient déjà reçu cette dernière, laissant croire à une disponibilité prochaine. Il aura finalement dû attendre quelques mois de plus avant de la voir arriver sur tous les PC équipés.

Les appels sont déjà disponibles sur la version iOS et Android depuis quelque temps maintenant. Les utilisateurs PC ont dû faire preuve de patience avant que la fonctionnalité soit disponible sur leurs plateformes. La version Web, quant à elle, a vu apparaître l’option en bêta en octobre dernier. En revanche, son déploiement ne semble concerner que la version bureau pour le moment.

Les appels sur WhatsApp Bureau sont cryptés

Petite déception : il n’est possible d’appeler qu’une seule personne à la fois. En effet, les appels de groupe ne sont pas encore supportés par l’application. WhatsApp a cependant indiqué que la fonctionnalité sera bientôt disponible pour les utilisateurs PC. Pour l’heure, aucune date précise n’a été communiquée.

L’application assure que les conversations sont cryptées de bout en bout, tout comme dans sa version mobile. De facto, Facebook n’a accès à aucune donnée pouvant être partagée avec la fonctionnalité. Si la messagerie menace de bloquer le compte des utilisateurs refusant ses nouvelles CGU controversées, vous pouvez au moins être assuré de ne pas être espionné durant vos appels.

Les appels audio et vidéo sur PC fonctionnent de la même manière que sur smartphone. Pour l’utiliser, téléchargez l’application sur le site de WhatsApp ou à partir du Microsoft Store ou App Store. Une fois le logiciel installé, rendez-vous dans l’application smartphone, cliquez sur le menu déroulant puis sur WhatsApp Web. Appuyez le signe + et scannez le QR code présent à l’écran de votre ordinateur. Vous aurez alors accès à toutes conversations, ainsi qu’aux appels.

Source : The Verge