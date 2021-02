Samsung Galaxy : votre smartphone chauffe trop ? Cette application officielle est sans doute la solution

Samsung a développé une application pour prolonger la vie de ses smartphones. Grâce à la dernière mise à jour, cette application est désormais capable de brider les performances du processeur afin de limiter les risques de surchauffe. Ce nouvel outil vient s’ajouter à d’autres fonctions liées à la gestion de la batterie et de la mémoire vive.

Certains utilisateurs de smartphones aiment changer de modèle tous les ans, voire tous les deux ans. D’autres, à l’inverse, optimisent leur investissement (parce qu’un smartphone, ça coûte quand même cher). Ils protègent le téléphone avec une coque. Ils utilisent des accessoires compatibles. Ils préfèrent réparer plutôt que de remplacer. Les études le prouvent : la durée de vie moyenne d’un smartphone est de plus en plus longue, au grand dam des constructeurs.

Il y a de nombreuses habitudes à prendre pour prolonger la durée de vie d’un smartphone. La majorité d’entre elles concernent la batterie : charge lente, charge bridée (80 % ou 90%), charge programmée, suppression des applications en arrière-plan, nettoyage des processus, réduction de la définition et du taux de rafraichissement, mode économie d’énergie, etc.

Rares sont encore les smartphones à proposer un outil qui agit sur les performances du processeur en fonction de la température interne du mobile. Jusqu’à présent, c’est le système d’exploitation qui se charge de réduire les performances si la chaleur devient trop importante. Samsung a mis à jour son application Samsung Labs avec une nouvelle fonction pour régler le bridage des performances.

Réglez la température maximale du smartphone selon vos besoins

L’outil s’appelle Thermal Guardian. Il permet de régler la température interne du smartphone à partir de laquelle les performances du SoC sont réduites. Vous pouvez donc choisir une température inférieure ou supérieure à celle qui est réglée par défaut. Notez que vous ne pouvez varier la température de bridage que de 2°C maximum. Vers le haut ou vers le bas. L’idée est de conserver plus longtemps des performances maximales avant de voir le système appliquer des mesures de sécurité.

Cet outil ne sera pas utile à tout le monde. Il servira principalement aux vidéastes (captation en 4K ou en 8K par exemple) et aux joueurs compétitifs, les deux usages où les performances nécessaires sont très élevées. Pour le reste, vous n’aurez que très peu l’usage de ce réglage, hormis si votre smartphone a tendance à chauffer : elle permettrait de régler le problème en réglant plus bas la limite de température. Notez aussi que cette fonction est proposée à partir de One UI 3.0. Elle n’est pas accessible avec un Galaxy tournant sous une version inférieure à celle-ci.

Une boîte à outils complète pour allonger la durée de vie du smartphone

Samsung Labs intègre d’autres briques, lesquelles sont importantes pour tout le monde. Battery Tracker qui vous informe des applications les plus gourmandes. Battery Guardian pour augmenter la durée de vie de la batterie. Galaxy App Booster qui accélère certaines applications en plaçant les fichiers exécutables dans une partie de la mémoire plus rapidement accessible. Cela fonctionne qu'avec les applications de Samsung. Memory Guardian qui permet de suivre l’usage de la RAM et la vider en cas de besoin. Et File Guardian qui est une corbeille intelligente pour récupérer des fichiers supprimés par inadvertance. Samsung Labs est une application presque indispensable à tout Galaxy.

Samsung Labs est téléchargeable gratuitement à partir du Galaxy Store. Et l'application est disponible en France. Et plus généralement, nous vous conseillons la lecture de notre guide sur les bonnes habitudes à prendre pour éviter la surchauffe.