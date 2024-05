TikTok attaque les États-Unis en justice, le réseau social ne se rendra pas sans se battre

Le réseau social chinois TikTok fait face à un possible bannissement des États-Unis, mais il compte bien l'éviter à tout prix et en appelle à la justice américaine pour trancher.



Entre le réseau social chinois TikTok et les États-Unis, c'est une grande histoire de désamour. Pas avec la population du pays, loin de là : l'application de vidéos verticales est utilisée par environ la moitié des américains. C'est plutôt avec le gouvernement que ça coince. Tout a commencé quand Donald Trump, alors président, affirme que la plateforme appartenant à la société chinoise ByteDance est un danger pour les données personnelles des citoyens qui s'en servent. Elle est par extension une menace pour la sécurité nationale.

La tension monte et certains états prennent les devants en interdisant TikTok. Puis c'est carrément un projet de loi qui est mis sur la table. Adopté début 2024, il est très clair : TikTok a quelques mois pour ne plus être rattaché à ByteDance, sinon l'application sera bannie du territoire. Il s'agit ni plus ni moins d'une injonction à vendre le service à une entreprise américaine. Mais est-ce que c'est bien légal ? Pas selon certain défenseurs des droits et encore moins pour TikTok qui poursuit les États-Unis en justice.

TikTok porte plainte contre le gouvernement américain pour éviter le bannissement du pays

Dans un document de 67 pages adressé à la Cour d'appel américaine, le réseau social chinois martèle que la loi votée il y a peu à son encontre est contraire au 1er amendement de la constitution américaine. C'est lui qui garanti la liberté d'expression. “Pour la première fois de l'histoire, le Congrès a adopté une loi qui soumet une plateforme d'expression unique et nommée à une interdiction permanente à l'échelle nationale et interdit à chaque Américain de participer à une communauté en ligne unique comptant plus d'un milliard de personnes dans le monde“.

Forcer la vente de l'application “n'est pas faisable commercialement, technologiquement ou légalement“, résume ByteDance. L'entreprise explique aussi qu'en vertu de ses droits à l'égalité devant la loi, d'autres plateformes similaires devraient être bannies des États-Unis au même titre qu'elle. Elle attend que la cour déclare la récente loi anticonstitutionnelle afin de pouvoir continuer à exister dans le pays.