Android 15 : vous avez du mal à aller dormir à cause de votre smartphone ? Google a une solution

Si vous avez déjà eu du mal à vous éloigner de votre téléphone avant d'aller vous coucher, vous savez à quel point le défilement nocturne peut être addictif. Heureusement, Google aurait la solution.

Vous savez probablement que l’exposition constante à la lumière bleue ne contribue pas du tout à préparer votre corps à un sommeil réparateur. De nombreux fabricants de smartphones ont tenté de remédier à cette situation en intégrant des fonctions de “mode coucher” qui rendent les notifications silencieuses et réduisent l'intensité de l'affichage. Mais Google va encore plus loin avec Android 15.

Dans la prochaine version d'Android, Google ouvre de nouvelles API qui permettront à des applications tierces de créer des routines avancées et personnalisables pour l'heure du coucher. Actuellement, seule l'application Digital Wellbeing de Google peut ajuster automatiquement certains paramètres d'affichage, comme l'activation des niveaux de gris, la réduction de la luminosité des fonds d'écran et l'activation du mode sombre lorsque le mode “coucher” est activé.

Android 15 va vous permettre de vous coucher plus rapidement le soir

Dans Android 15, n'importe quelle application peut exploiter ces capacités d'assombrissement de l'écran et de réduction des distractions grâce à la nouvelle API ZenDeviceEffects. Cela ouvre la voie à des applications permettant de créer des expériences de pré-sommeil hautement personnalisées, au-delà de la simple programmation du mode Ne pas déranger.

Par exemple, une application pourrait vous permettre de créer une routine de coucher qui non seulement mettrait en sourdine les appels et les notifications, mais aussi ferait automatiquement passer votre téléphone en niveaux de gris à 22 heures pour réduire l'exposition à la lumière bleue. Vous pouvez également activer automatiquement le mode sombre et atténuer votre fond d'écran, tout en désactivant le mode “réveil” afin que votre écran ne s'allume pas inutilement pendant la nuit.

Les possibilités sont encore plus puissantes lorsqu'elles sont associées à d'autres outils d'automatisation Android. Vous pouvez utiliser une application comme Tasker pour déclencher ces paramètres d'affichage optimisés pour l'heure du coucher, non seulement en fonction d'un calendrier, mais aussi de facteurs contextuels tels que les emplacements ou la connexion à un certain réseau Wi-Fi.

Alors que le Digital Wellbeing intégré de Google peut déjà effectuer une programmation de base, l'ouverture de cette fonctionnalité à des développeurs tiers permet beaucoup plus de flexibilité et de personnalisation. Les besoins en sommeil varient d'un utilisateur à l'autre, c'est pourquoi le fait de leur donner un contrôle granulaire sur ce qui change lorsque le mode “heure du coucher” s'active pourrait grandement contribuer à promouvoir une meilleure hygiène de sommeil.