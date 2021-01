WhatsApp Web : l’authentification biométrique sur smartphone sera obligatoire pour se connecter

WhatsApp demandera bientôt une authentification biométrique pour synchroniser son compte sur la version web et bureau. L'utilisateur devra déverrouiller la fonctionnalité avec son visage ou ses empreintes digitales avant de scanner le QR code habituel. Cette mesure sera déployée dans les prochaines semaines.

Malgré les polémiques, WhatsApp reste l'application de messagerie préférée des Français. Et si la majorité d'entre eux se servent de la version mobile, la firme n'a de cesse d'améliorer ses versions web et bureau. Les utilisateurs sur PC peuvent ainsi passer des appels audio et vidéos depuis peu. Soucieux d'améliorer la sécurité de ces derniers, une nouvelle fonctionnalité s'apprête à faire son arrivée : l'authentification biométrique.

Plus précisément, celle-ci interviendra avant le scan du QR code, nécessaire pour retrouver son compte smartphone sur les versions web et bureau. “Pour synchroniser WhatsApp Web et Desktop avec votre compte WhatsApp, il vous sera désormais demandé d'utiliser votre visage ou votre empreinte digitale configurés pour déverrouiller votre smartphone avant de scanner le QR code depuis votre téléphone”, explique l'application.

Il faudra scanner son visage ou son empreinte digitale pour accéder à WhatsApp web et bureau

Si l'on pourra bientôt utiliser la version web sans passer par son smartphone, WhatsApp ne semble pas prête à sauter le pas. L'application précise par ailleurs qu'il ne sera pas possible de contourner ce système pour accéder directement au QR code, mais assure que celui-ci réduit les risques de voir son compte synchronisé sur un autre appareil sans en être au courant. Voici la démarche qu'il faudra suivre pour se connecter aux versions web et bureau :

Sur votre smartphone, rendez-vous dans les paramètres, puis dans WhatsApp Web

Cliquez sur l'icône “ + ” puis suivez les instructions si votre smartphone est compatible avec l'authentification biométrique

” puis suivez les instructions si votre smartphone est compatible avec l'authentification biométrique Vous pouvez sélectionner l'option “Garder ma session ouverte” sur la page du QR code si vous souhaitez rester connecté

sur la page du QR code si vous souhaitez rester connecté Scannez le QR code avec l'appareil de votre smartphone

WhatsApp précise que l'authentification est réalisée par le smartphone, et non par l'application elle-même. Cette dernière n'a en effet pas accès à ses informations, conformément à ses CGU. Reste à voir si ce détail convaincra les millions d'utilisateurs passés sur Signal et Telegram de revenir sur la plateforme. Selon WhatsApp, la fonctionnalité arrivera dans les prochaines semaines, accompagnée d'un nouveau design de l'interface web.

Source : Android Authority