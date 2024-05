Android 15 : avec ce nouveau geste, faire un zoom ne sera plus un casse-tête

La dernière mise à jour du système d'exploitation Android, Android 15, inclut une nouvelle fonctionnalité de zoom sur l'écran. Elle permet un agrandissement plus intuitif grâce à un nouveau geste plus simple.

Dans la version actuelle d'Android, plusieurs options permettent aux utilisateurs d'agrandir leur écran. Un bouton d'accessibilité visible sur l'écran permet un zoom rapide, bien qu'il occupe une partie de l'affichage et zoome toujours au centre de l'écran. Une autre méthode implique l'utilisation des touches de volume : en les maintenant enfoncées simultanément, l'utilisateur peut activer la fonction de magnification, bien que cette méthode soit un peu plus lente. Enfin, un triple tap rapide sur l'écran offre la possibilité de zoomer précisément là où l'utilisateur le souhaite, mais cette action peut ralentir le smartphone en ajoutant un délai à chaque tapotement.

Android 15, la prochaine version majeure du système d'exploitation de Google, est actuellement en bêta 2. L'une des innovations les plus récentes est l'introduction du geste “double-tap avec deux doigts“, qui offre un nouveau moyen d'agrandir l'écran. Cette nouvelle gestuelle permet de zoomer rapidement sur n'importe quelle partie de l'écran en tapant simplement deux fois avec deux doigts pour rendre cette fonction plus simple et moins intrusive.

Sur Android 15, il suffira de taper deux fois avec deux doigts sur l'écran pour faire un zoom

Bien que cette nouvelle fonctionnalité de zoom avec deux doigts semble prometteuse, elle est encore en cours d'optimisation dans la version bêta d'Android 15. Les premiers tests ont montré qu'il y a un léger délai dans la réponse de l'écran après l'activation du geste. Celui-ci est probablement lié au stade de développement de la fonction. Google continue donc de travailler sur son amélioration pour s'assurer qu'elle soit aussi fluide et réactive que possible lors de son déploiement finale.

En plus de cette nouvelle gestuelle pour agrandir l'écran, Android 15 introduit des améliorations telles que l'optimisation de l'écran de verrouillage en mode paysage, qui répartit judicieusement les notifications et les réglages rapides. Une autre avancée concerne la simplification de la gestion des notifications, avec une fonction qui masque automatiquement les canaux inutilisés. Ces innovations, actuellement en phase bêta, pourraient bien être déployées lors de la présentation officielle d'Android 15 au Google I/O 2024, le 14 mai.

Source : androidauthority