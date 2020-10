WhatsApp : la version web va bientôt permettre de passer des appels audio et vidéo sur PC

WhatsApp sur le web va bientôt permettre de passer des appels audio et vidéo directement depuis votre PC. Les deux options viennent en effet d'apparaître dans la dernière version beta de l'application de messagerie instantanée. Voici comment ça marche dans les détails.

Le site WABetaInfo, spécialisé dans les nouveautés à venir de WhatsApp, a déniché dans le code de la dernière beta de l'application de messagerie une nouvelle fonctionnalité qui permet de passer des appels audio et vidéo via la version web, accessible sur PC via un navigateur comme Chrome ou Safari.

La version beta 2.2043.7 de l’application de bureau inclut en effet deux nouvelles icônes : une icône caméra et une icône téléphone. En cliquant sur ces icônes, les utilisateurs pourront lancer un appel vidéo ou audio à partir de leur ordinateur et entrer en contact avec un autre utilisateur WhatsApp, que ce soit sur smartphone ou PC.

Sur le même sujet : Comment utiliser WhatsApp sur PC ou Mac ?

WhatsApp s'attaque à Zoom, Skype et Meet

Lorsqu'un appel est reçu sur la version web de WhatsApp, une petite fenêtre contextuelle s'affichera à l'écran. Cette fenêtre permet de répondre, rejeter l'appel, couper le micro ou désactiver/activer la caméra. De même, une fenêtre montrant l'état actuel de l'appel s'affichera lorsque vous lancez un appel audio ou vidéo. Là encore, cette interface comprend les commandes permettant de contrôler l'appel.

WABetaInfo précise que les appels de groupe seront disponibles dès l'arrivée des options d'appels audio et vidéo. Via le navigateur web de votre PC, vous pourrez donc contacter plusieurs utilisateurs à la fois, comme c'est le cas sur mobile.

Le développement des options est déjà bien avancé, explique WABetaInfo. Le site s'attend à ce que les fonctionnalités d'appel soient rapidement déployées dans la version finale de la version web de WhatsApp. “Cette fonctionnalité n'est pas encore activée, mais WhatsApp envisage de la proposer prochainement” affirme WABetaInfo.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, la version web de WhatsApp s'impose comme une sérieuse alternative aux services de visioconférence comme Skype, Zoom ou Meet. Allez-vous abandonner l'un de ces services pour la version desktop de WhatsApp ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : WABetaInfo