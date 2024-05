LinkedIn : plus besoin de lire les longues publications, cette extension les résume de manière amusante

Si vous vous retrouvez souvent devant des essais personnels apparemment interminables déguisés en posts LinkedIn, vous n'êtes pas le seul. Heureusement, une nouvelle extension Chrome est là pour résumer sans douleur ces textes interminables avec une touche d'humour.

Baptisée “LinkedIn TLDR”, une nouvelle extension s'appuie sur l'intelligence artificielle pour résumer automatiquement les messages LinkedIn trop verbeux en une ou deux phrases, d'un simple clic. Mais ce qui la rend particulièrement divertissante, c'est son mode par défaut qui prend ces résumés et y injecte une bonne dose d'humour satirique.

Fruit du travail du designer Soren Iverson, LinkedIn TLDR a d'abord été conçu comme une plaisanterie visant à se moquer des messages souvent trop philosophiques qui jonchent les fils d'actualité du site de réseautage professionnel. Cependant, l'idée a évolué pour devenir une véritable extension.

Fini les publications à rallonge sur LinkedIn avec cette extension

Le résultat est une extension qui peut prendre même le message le plus long et le plus décousu de LinkedIn et le distiller en un résumé brutal et hilarant. Dans une démonstration, Iverson montre comment LinkedIn TLDR a pris un post tristement célèbre sur une personne demandant sa partenaire en mariage sous le couvert d'une “leçon de vente” et l'a résumé comme suit : « Un homme a demandé sa petite amie en mariage. 4 000 mots sur la conclusion d'une vente. Félicitations ? ».

Si le mode « Roast » peut donner des résumés marrants, il existe également une option « mode sérieux » qui fournit un résumé plus direct alimenté par l'IA si vous le préférez. Mais si l'on se fie aux exemples, le mode “roast” est sans conteste l'option la plus divertissante.

Bien sûr, tout en étant extrêmement drôle, l'extension est aussi légitimement utile pour digérer rapidement les points clés de longues dissertations lorsque l'on est pressé par le temps. Elle semble parfaitement adaptée pour parcourir votre flux LinkedIn pendant les pauses de travail sans vous perdre dans des anecdotes interminables et décousues. L'extension gratuite est disponible dès maintenant sur le Chrome Web Store, et ne nécessite qu'une autorisation pour voir et modifier le contenu de LinkedIn lui-même. On vous conseille évidemment de l’essayer sur les publications de vos collègues.