Cette tablette Xiaomi perd 41% de son prix : Snapdragon 7s Gen 4 et un grand écran pour à peine 200 €

Une tablette de 12,1 pouces avec une batterie de 12 000 mAh pour un peu plus de 200 € : le prix du Redmi Pad 2 Pro est en forte baisse. La version de 128 passe de 349 € à 206 €.

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Regarder un film ou lire sur son smartphone, c’est bien. Mais quelques pouces supplémentaires offrent toujours un meilleur confort. Si vous cherchez une tablette pas chère, la Redmi Pad 2 Pro de Xiaomi offre un grand format et de bonnes performances pour un peu plus de 200 €.

C’est le prix promotionnel que propose AliExpress pendant sa campagne Local Day. La version proposée ici dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Au lieu de 349 €, elle revient à 206,26 € très exactement avec le code promo PHD20. Vous réalisez une économie de plus de 142 €, soit près de 41 % du prix de lancement.

La tablette est expédiée depuis la France, avec la livraison gratuite et elle porte le badge Marque+, ce qui veut dire qu’elle est certifiée authentique.

Redmi Pad 2 Pro : une grande tablette, avec une grosse batterie

Avec une diagonale de 12,1 pouces, la Redmi Pad 2 Pro offre une surface confortable pour les vidéos, la navigation ou encore pour la lecture. L’écran a une définition de 2 560 × 1 600 pixels et son un taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Il est également compatible avec le Dolby Vision.

Le son passe par quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Vous pouvez donc regarder vos contenus sans forcément utiliser un casque. Xiaomi propose par ailleurs une finition métallique qui confère une apparence décente à la tablette. Celle-ci est également fine pour son gabarit, avec 7,5 mm d’épaisseur pour un poids de 610 g.

Pour les performances, la tablette embarque un Snapdragon 7s Gen 4, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD allant jusqu’à 2 To.

L’autre atout de la Redmi Pad 2 Pro, c’est sa batterie de 12 000 mAh. Xiaomi annonce un peu plus de 14 heures de lecture vidéo. La tablette se charge à une puissance maximale de 33 W. Elle peut même servir à recharger un smartphone grâce à la recharge inversée filaire de 27 W.