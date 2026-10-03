Grosse chute de prix sur le Redmi Note 15 5G : la version 256 Go revient à 184 €

Le Redmi Note 15 5G passe de 303 € à moins de 185 €. De quoi économiser 118 €, soit environ 40% du prix conseillé. Cette offre est proposée dans le cadre de la nouvelle campagne Local Day d’AliExpress.

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Les petits budgets ont aussi de quoi trouver leur bonheur pendant le Local Day d’AliExpress. Vous recherchez un smartphone pas cher ? Le Redmi Note 15 5G est à184 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette configuration a été lancée cette année 303 €. Avec son prix promotionnel actuel, vous réalisez une économie de 118,38 €, soit environ 39 % de réduction.

Deux remises permettent d’arriver à ce prix. Le smartphone est d’abord affiché à 204,62 € et un le code promo PHD20 permet de retrancher 20 € au panier. Le code promo est valable jusqu’au 7 octobre, dans la limite du quota prévu par AliExpress. Les prix évoluent également très vite, et cette offre peut devenir moins intéressante assez rapidement si le prix de base augmentait entre temps.

Redmi Note 15 5G : un grand écran et une batterie de 5 520 mAh

Xiaomi propose un écran AMOLED de 6,77 pouces en définition Full HD+ sur le Redmi Note 15 5G. Le taux de rafraîchissement est 120 Hz et permet d’avoir un affichage plus fluide lorsque vous faites défiler les pages ou naviguez dans les menus. Malgré cette grande dalle, le smartphone pèse 178 g et mesure seulement 7,35 mm d’épaisseur.

Il dispose d’une batterie de 5 520 mAh, compatible avec une charge rapide de 45 W. Xiaomi annonce jusqu’à 21 heures de lecture vidéo, mais le chargeur adapté n’est pas livré dans la boîte.

Le Redmi Note 15 5G embarque par ailleurs un Snapdragon 6 Gen 3, épaulé par 8 Go de RAM. Vous disposez aussi de 256 Go de stockage et il est possible d’ajouter une carte microSD. Cette dernière occupe toutefois l’emplacement de la seconde carte SIM. Il faudra choisir.

La partie photo repose sur un capteur principal de 108 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, Xiaomi a intègré un module de 20 MP pour les selfies et les appels vidéo. Le smartphone permet également de filmer en 4K à 30 images par seconde avec la caméra arrière.

Enfin, la marque annonce six ans de mises à jour de sécurité. C’est une bonne nouvelle si vous comptez conserver le téléphone plusieurs années.