Waze change de peau : humeurs, interface, icônes, voici toutes les nouveautés

Waze présente la nouvelle version de son application. Celle-ci se démarque par une interface au design remanié et de nouveaux outils communautaires, notamment « Moods », permettant à chacun d’afficher son humeur du jour. Une mise à jour visuelle qui ne concerne pas que le service de navigation, mais également l’image de la marque.

Malgré son rachat par Google, Waze n’a pas perdu son identité. L’application d’aide à la navigation routière, utilisée chaque mois par 14 millions d’automobilistes français, n’a pas été absorbée par Google Maps, même si ce dernier bénéficie des alertes communautaires de ses utilisateurs. Indépendante, Waze continue donc son petit bonhomme de chemin et présente cette semaine sa nouvelle identité visuelle, laquelle touche aussi bien la marque de l’entreprise que son application.

Cette dernière profite donc d’une nouvelle interface, déployée aussi bien sur la version web que sur les applications mobiles (iOS et Android). Vous pouvez constater quelques-uns des différents changements réalisés par l’équipe de développement. Waze a choisi une visualisation plus simple et moins « cartographique ».

La vue carte est désormais plate (adaptation du Material Design de Google, certainement) et l’iconographie des alertes a été modernisée. De nouveaux codes couleur sont utilisés pour la visualisation du trajet. Pour le reste, la prise en main de l’interface reste assez proche de la version 4. Nous retrouvons donc le menu latéral général, les alertes rapidement accessibles et les notifications plus limpides.

Exprimez votre humeur dans Waze

Dans son communiqué de presse, Waze explique que cette nouvelle version de l’application est tournée vers la communauté, car c’est elle qui donne sa pertinence à son service. L’une des principales nouveautés de cette version est donc logiquement liée aux communautés.

Appelée Moods (que vous pourriez traduire par Humeurs), elle permet d’afficher son état d’esprit grâce à un pictogramme mariant habilement le logo de Waze (ce petit véhicule tout rond et souriant) avec les émojis que vous pouvez retrouver en messagerie. Ce pictogramme vous représente ensuite sur la carte, remplaçant le petit logo général qui s’affichait précédemment sur la carte. Une fonction intéressante qui pourrait voir Waze s’orienter plus encore vers un réseau social d’automobilistes.

Il était grand temps que Waze offre à ses utilisateurs une nouvelle interface. Celle-ci n’avait pas significativement changé depuis près de quatre ans. Il reste encore quelques fonctions modernes à implémenter, notamment le mode sombre. Quelque chose qui manque aussi à Google Maps…