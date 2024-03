Waze : cette arnaque peut vous coûter des milliers d’euros, gare aux dépanneurs peu scrupuleux

Certains dépanneurs peu scrupuleux détournent Waze pour intervenir sur des pannes avant les compagnies mandatées par les assurances des automobilistes. Problème, les conducteurs ont constaté des abus importants une fois le moment venu de payer la facture. Explications.

Waze est utilisé par des millions de personnes pour planifier ses itinéraires et s'informer des éventuelles perturbations sur sa route comme des bouchons, des accidents ou des véhicules en panne. Comme vous le savez probablement, l'application repose en majeure partie sur la collaboration entre les utilisateurs, qui signalent divers évènements repérés sur la route.

Seulement, il arrive parfois que l'appli de cartographie soit détourné à des fins malhonnêtes. C'est en tout cas ce qu'explique Luc Le Baron, dépanneur et vice-président de la branche dépannage du syndicat professionnel Mobilians à l'antenne de Sud Radio.

Gare aux arnaques à la dépanneuse

Durant son intervention, le professionnel a tenu à mettre en garde les automobilistes contre cette pratique d'un nouveau genre. Pour résumer, lorsque vous tombez en panne avec votre véhicule, vous passez généralement par votre compagnie d'assurance ou bien par une borne d'assistance à proximité pour appeler une dépanneuse.

Ceci fait, votre assurance ou bien les forces de l'ordre font appel à une société de dépannage mandatée pour procéder à l'intervention et vous sortir de la panade. Il ne vous reste plus qu'à attendre la dépanneuse. Or, comme le précise Luc Le Baron, certaines compagnies de dépannage opportunistes scrutent justement les alertes de véhicules en panne sur Waze pour intervenir en lieu et en place des compagnies mandatées par la police ou votre assurance.

“Il y a des dépanneurs qui surveillent tous les véhicules en panne via les alertes sur Waze ou les autres applications diverses et variées. En fait, ils sont postés à certains endroits stratégiques et dès qu'ils voient ça, ils arrivent”, détaille-t-il.

A lire également : Waze ajoute deux nouvelles alertes qui pourraient bien sauver votre voiture

Des factures qui explosent pour le conducteur

Sur le moment, le conducteur ne fait naturellement pas la différence. Il faut dire qu'après une panne, on est bien soulagé de voir arriver rapidement une dépanneuse pour remorquer son véhicule. Là où le bât blesse, c'est que ces compagnies interviennent de leur propre chef, sans avoir été mandatées, en pure “concurrence déloyale” d'après Luc Le Baron.

Et si cette pratique représente donc un manque à gagner pour les compagnies de dépannage mandatées, elle est aussi préjudiciable pour le conducteur. Pour cause, lorsque vous êtes dépannés par une société envoyée par votre assurance, les tarifs sont contrôlés et encadrés (généralement, une intervention coûte en moyenne entre 140 et 150 € d'après Luc Le Baron).

A lire également : Fraude au dépannage informatique – les escrocs avaient fait plus de 4000 victimes et engrangé 1,2 million €

Une prise d'otage d'après Luc Le Baron

Et malheureusement, ce n'est pas le cas avec des compagnies non missionnées. En vérité, le cauchemar commence quand vient le moment de récupérer sa voiture. De nombreux témoignages d'automobilistes rapportés sur le site de Mobilians font état de factures lunaires, et notamment des frais de gardiennage pouvant osciller entre 750 et 2 000 € par jour ! Les forfaits de remorquage explosent aussi (456 € dans le cas de ce conducteur cité sur Sud Radio).

“Une fois que ces dépanneurs là ramènent la voiture chez eux, ils essaient de la réparer, ils essaient de voir si le client veut bien se laisser faire pour la réparer. Et si tu ne veux pas, ils ne la rendent pas. De toute manière, la voiture est chez eux. Ils ne la rendent qu'après avoir obtenu l'argent des frais de gardiennage. A partir du moment où votre voiture est remorquée, vous êtes leur otage”, dénonce Luc Le Baron.

Les bons réflexes à adopter pour ne pas tomber dans le piège

Mais alors, comment éviter de tomber dans ce piège ? Luc Le Baron recommande aux automobilistes d'adopter certaines réflexes en cas de panne. Tout d'abord, au moment d'appeler les secours, que ce soit via une borne ou par téléphone à votre assurance, demandez systématiquement le nom exacte de la société de dépannage mandatée.

De cette manière, vous pourrez vous assurer que la dépanneuse qui se présente est bel et bien celle envoyée par votre assureur ou les forces de l'ordre… Et renvoyer paître un dépanneur opportuniste. Toutefois, redoublez de vigilance, certains dépanneurs n'hésiteront à pas vous dire qu'ils ont été justement envoyés par votre assurance, en prétextant par exemple une indisponibilité de la société mandatée. Vous l'aurez compris, maximisez la prise d'informations auprès des forces de l'ordre ou de votre assurance avant de laisser n'importe qui remorquer votre voiture.