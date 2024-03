Volkswagen sera bientôt le premier constructeur à commercialiser des véhicules avec la conduite autonome de niveau 4

Volkswagen a annoncé que son partenariat avec Mobileye, qui l’aide à développer un véhicule équipé de la conduite autonome de niveau 4, va bientôt passer à l’étape supérieure. Traduction : nous ne sommes pas loin de voir le premier véhicule équipé de cette technologie se lancer en Europe.

La conduite autonome est sans nul doute le grand enjeu du 21e siècle pour les constructeurs automobiles — avec l’électrification du parc dans sa globalité. À ce jour, la plupart des voitures équipées proposent une technologie de niveau 3. Il n’y a qu’en Chine que l’on peut trouver un véhicule avec la conduite autonome de niveau 4, le JiYue 01, mais qui ne fonctionne que sur les autoroutes et dans une sélection de villes.

Il y a donc encore tout à faire pour les constructeurs et surtout, pour être le premier à amener la technologie en Europe. Or, il semblerait que Volkswagen soit désormais en tête de file. Alors que la firme allemande a lancé ses premiers tests l’année dernière seulement, la voilà prête à dégainer un premier véhicule doté de la conduite autonome de niveau 4. Et ce, grâce à l’aide de son partenaire Mobileye.

Le premier véhicule autonome de niveau 4 en Europe sera signé Volkswagen

Christian Senger, en charge du développement des technologies de conduite autonome chez Volkswagen, a ainsi fait savoir qu’un premier véhicule équipé de la technologie pourrait bientôt arriver sur nos routes. Plus précisément, ce sera l’ID. Buzz qui en profitera le premier. Le van électrique est en effet au cœur des tests du constructeur depuis que celui-ci s’est lancé dans l’aventure. On s’attend à ce que la technologie soit déployée au sein des autres filiales du groupe.

Pour rappel, la conduite autonome niveau 4 permettent au véhicule de se passer presque entièrement de leur conducteur. Cette technologie appréhende beaucoup les situations en ville, est capable de garer la voiture toute seule, le tout en envoyant en permanence des données sur le cloud que les autres véhicules peuvent ensuite analyser pour adapter leur propre conduite. On espère voir ça cette année.