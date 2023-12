Tesla devant la justice : le constructeur aurait gonflé la prime d’assurance de ses utilisateurs

Tesla est sur le point de faire face à une action collective. Un juge a accepté une plainte alléguant que le constructeur automobile surfacturait les personnes utilisant son assurance avec des “données en temps réel”, après avoir augmenté leurs primes sur la base de “fausses alertes de collision”.

Lors du lancement de son propre produit d'assurance automobile, Tesla a utilisé sa capacité à collecter des données de conduite en temps réel pour créer ce qu'il appelle un “Safety Score”, attribuant aux conducteurs une note en fonction de comment et quand ils conduisent, augmentant ou diminuant leur prime mensuelle en conséquence.

Tesla accusé de surfacturation d'assurance, la bataille juridique est lancée

La motivation derrière le modèle d'assurance de Tesla était de contrer les primes élevées des Tesla imposées par les assureurs tiers aux véhicules Tesla. Cependant, une controverse a éclaté concernant les facteurs influençant le Safety Score, en particulier l'accélération, la conduite de nuit et les avertissements de collision. Le problème réside dans le système de sécurité Autopilot de Tesla, qui émet parfois des avertissements de collision sans danger apparent, entraînant une augmentation des primes mensuelles pour les utilisateurs de l'assurance Tesla.

Ricky Stephens, résident de l'Illinois et utilisateur de l'assurance Tesla pourtant très décriée, a déposé une plainte au nom de tous les utilisateurs de l'assurance Tesla, citant des cas d'“avertissements de collision sporadiques et aléatoires lorsqu'il n'y a aucun danger en vue“. La plainte soutient que ces fausses alertes de collision impactent négativement le Safety Score, entraînant des primes plus élevées. Tesla a tenté de faire annuler la plainte, mais un juge californien a rejeté la motion, permettant à l'affaire de passer en audience au début de l'année prochaine.

La plainte allègue que les pratiques d'assurance de Tesla, influencées par des avertissements de collision potentiellement inexacts, entraînent une augmentation injuste des primes pour les assurés. Ce défi juridique soulève des questions sur l'équité et l'exactitude du système Safety Score de Tesla, signalant des répercussions potentielles pour l'entreprise. Alors que l'affaire se déroule, elle souligne la nécessité d'un examen approfondi de la manière dont les technologies émergentes interagissent avec les pratiques d'assurance et la protection des consommateurs.