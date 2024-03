Les robotaxis pourront circuler dans cette ville, mais à cette condition étrange

Sous l'égide de son maire Eric Adams, New York adopte une nouvelle règle pour les voitures autonomes : leurs tests sont autorisés, mais uniquement à une étrange condition.

Alors que l’Europe commence à s'ouvrir à la conduite entièrement autonome, l'enthousiasme pour ces nouvelles possibilités est tempéré par une certaine appréhension du publique. Des études montrent que, malgré l'intérêt pour cette technologie, une part significative de la population reste préoccupée par l'introduction de véhicules qui se conduisent seuls.

Face aux interrogations soulevées par la conduite autonome, New York prend les devants en adoptant une approche prudente pour l'intégration des robotaxis. Le maire de la ville visant à rassurer les citoyens avec de nouvelles mesures. Une stratégie qui permet d'expérimenter les avantages de cette technologie de plus en plus courante tout en minimisant les risques pour ses habitants.

New York se lance dans l'ère des robotaxis avec prudence

Dans l'objectif d'intégrer les avancées technologiques tout en préservant la sécurité publique, le maire Eric Adams annonce l'adoption d'un système d'autorisation rigoureux pour les tests de véhicules autonomes à New York. Mais pour l'instant, il y met une condition : oui aux tests de ces taxis du futur, mais seulement s'ils ne sont pas vraiment sans conducteur. Autrement dit, chaque voiture autonome qui sillonnera les rues de la ville doit avoir un humain à bord, prêt à intervenir. Une façon de ne pas freiner le progrès, tout en gardant la main sur le volant de la sécurité.

Avec cette décision, New York pose les bases d'un futur où les taxis sans chauffeur pourraient devenir monnaie courante, mais pas sans une période d'essai sécurisée. En demandant aux entreprises de prouver qu'elles ont déjà testé leurs technologies ailleurs, et en interdisant les tests de véhicules entièrement autonomes sur la voie publique, la ville souhaite s'assurer que le rêve de la voiture autonome ne tourne pas au cauchemar urbain. C'est une étape importante pour la Grosse Pomme, qui avance prudemment vers une révolution des transports, avec un œil vigilant sur la sécurité de tous. Elle veut avant tout prévenir les accidents et s'assurer que les entreprises de technologie automobile soient véritablement prêtes à relever les défis uniques de l'environnement new-yorkais.

Source : the verge