Assurance auto : la petite vignette sur le parebrise, c’est terminé en 2024

Le gouvernement vient enfin d'officialiser la fin de la fameuse vignette verte pour votre assurance automobile. Dès avril 2024, les certificats d'assurance seront dématérialisés. Il aura fallu 2 ans aux autorités pour mettre en place cette modification désirée de longue date par les compagnies d'assurance.

Bonne nouvelle pour tous les automobilistes français assurés, c'est la dernière fois que vous appliquerez avec délicatesse la petite vignette verte d'assurance sur le pare-brise de votre véhicule.

En effet, à partir du 1er avril 2024, la fameuse vignette verte n'existera plus. La mesure doit être officialisée dans les prochains jours au Journal Officiel. Pour rappel, le gouvernement a évoqué pour la première fois la fin de la vignette verte au format papier en mai 2022. Il aura fallu finalement plus de deux ans aux autorités pour entériner cette mesure “de simplification et écologique”, comme l'a décrit Bercy.

Concrètement, “aucune règle relative à l'obligation de l'assurance auto ne sera modifiée. Ce qui change, c'est juste sa justification”, explique le ministère de l'Economie et des Finances. Dès le 1er avril 2024, votre attestation d'assurance auto passera donc au 100% dématérialisée.

A lire également : Voiture électrique – le malus au poids toucheraient de nombreux modèles en 2025

Fin de la vignette verte : ce que change pour vous

Qu'est-ce que cela change pour vous ? Premièrement, vous n'aurez plus à apposer le “papillon vert” sur votre pare-brise. Désormais, votre plaque d'immatriculation suffira. En effet, lors d'un contrôle de routine, les forces de l'ordre pourront vérifier si vous êtes assuré en consultant directement le Fichier des véhicules Assurés (le FVA). Cette plateforme compile depuis 2019 l'ensemble des contrats d'assurance automobile au tiers en cours de validité en France.

Mine de rien, cela devrait grandement faciliter la vie des automobilistes, des policiers, mais aussi des compagnies d'assurance. Pour les conducteurs déjà, adieu les amendes de 35 € en cas d'oubli de la vignette verte à partir du 1er avril 2024 (il fallait la changer chaque année). Du côté des assureurs, cette mesure met fin à l'envoi chaque année de plus de 60 millions de certificats d'assurance au format papier. De quoi éviter l'émission de 1200 tonnes de CO2 par an, liées notamment à l'impression et l'envoi des cartes vertes.

Pour le gouvernement, la dématérialisation des attestations d'assurance auto permettra également de lutter contre la fraude, facilitée par le recours à un format papier. En 2022, plus de 206 000 personnes en France ont été sanctionnées pour conduite sans assurance.