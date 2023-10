Coyote Secure, la solution de référence pour récupérer son véhicule après un vol

Vous connaissez sans aucun doute Coyote pour ses solutions d’aide à la conduite, basées sur la collaboration entre ses utilisateurs et sur son algorithme breveté qui filtre, traite, analyse et confirme les alertes en temps réel. Sachez que l’entreprise propose également aux conducteurs un service de récupération après-vol pour les véhicules, qui s’avère particulièrement efficace.

Pour beaucoup d’usagers de la route, Coyote est la référence pour être prévenu de la présence d’un danger, d’une zone de contrôle (permanente ou temporaire, avec ou sans radar), d’un accident, d’un ralentissement ou d’un embouteillage… Fondée en 2005, l’entreprise française a depuis étendu ses activités, notamment avec l’acquisition de la société Traqueur opérée en 2017. Ainsi, Coyote propose depuis une double sécurité, celle du conducteur et celle de son véhicule, en offrant quatre services principaux : aide à la conduite, récupération après-vol, géolocalisation pour les professionnels (via sa filiale Ubiwan) et data.

Un vol de voiture toutes les 4 minutes en France (1)

D’après le rapport gouvernemental Analyse insécurité et délinquance en 2022 (1) publié par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, un véhicule est volé en moyenne toutes les 4 minutes en France. L’année dernière, un total de 133 800 véhicules ont été dérobés à leur propriétaire, un chiffre en hausse de 9% par rapport à 2021.

Parmi les catégories de véhicules les plus volés, on retrouve les SUV à hauteur de 67%. Ils sont très difficiles à retrouver sans solution de géolocalisation embarquée, car les vols sont généralement commis par des réseaux organisés, qui savent comment cacher efficacement les véhicules volés. Ils se servent souvent de box, de containers, ou de parkings souterrains pour dissimuler leur butin.

Selon l’Observatoire des vols Coyote Secure 2023, les victimes et les autorités ont 10 fois moins de chance de retrouver un véhicule volé une fois passées 48h. Une enquête Auto Plus estime d’ailleurs que les véhicules volés qui ne sont pas équipés de solution de récupération après-vol sont dans plus de 60% des cas jamais retrouvés.

Plus de la moitié (52%) des vols déclarés en France se concentrent dans trois régions : Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azure et Auvergne-Rhône-Alpes.

Comment fonctionne Coyote Secure ?

Lorsque vous souscrivez au service Coyote Secure, un professionnel agréé vient installer dans votre véhicule un traceur autonome. Il est dissimulé au sein de votre voiture pour ne pas être trouvé par les voleurs.

Coyote Secure est bien plus qu’une solution antivol. La technologie brevetée Traqueur® permet de retrouver les véhicules volés même lorsqu’ils sont dissimulés en sous-sol, en zone blanche ou dans des containers. Le traceur autonome est même résistant aux brouillages.

Cette technologie repose sur l’exploitation des réseaux IoT utilisés pour les objets connectés, comme Sigfox et LoRaWAN, qui ont l’avantage d’être économes en énergie.

En plus de cette technologie performante, Coyote dispose d’une équipe de détectives dédiée et en alerte 24h/24 et 7j/7, dont la mission est de se rendre sur le terrain, afin de retrouver les véhicules volés, puis les récupérer en partenariat avec les forces de l’ordre partout en Europe.

En cas de vol, la procédure à suivre pour activer les équipes Coyote Secure est simple et rapide :

Vous devez contacter le service dédié Coyote Secure et envoyer votre dépôt de plainte.

Les détectives propres à la solution sont alertés et lancent immédiatement une recherche de votre véhicule et se rendent sur place pour localiser précisément le véhicule volé.

Le véhicule est récupéré en collaboration avec les forces de l’ordre, puis vous est restitué.

Comment se procurer Coyote Secure ?

Avec Coyote Secure, vous êtes quasiment assuré de retrouver rapidement et en bon état votre véhicule volé : 91% des véhicules volés récupérés en 48h (2) et 93% des véhicules ainsi récupérés sont restitués à leur propriétaire avec peu ou pas de dégradation. Dans les rares cas pour lesquels le dispositif ne permet pas la récupération du véhicule, le client se voit alors rembourser les frais de mise en service et l’abonnement (3).

Pour bénéficier de la protection Coyote Secure, vous pouvez vous rendre en concession partenaire, visiter le site officiel www.moncoyote.com, vous déplacer dans un Coyote Store ou bien passer par un des nombreux assureurs partenaires.

Exemples de recours à Coyote Secure

Pour comprendre et se rendre compte de l’efficacité de Coyote Secure, rien ne vaut des exemples pour illustration.

Histoire de vol : un monospace retrouvé en 25h

Le client prévient Coyote du vol de son monospace des suites d’une escroquerie, le Jour J à 16h.

Le Jour J+1 à 15h, le véhicule est localisé par les détectives Coyote dans une propriété privée.

2h plus tard, la voiture est récupérée par les forces de l’ordre. Il se sera écoulé seulement 25h entre le signalement et la récupération du véhicule.

Histoire de vol : 2 véhicules retrouvés malgré les brouilleurs installés par les voleurs

Un SUV est volé par mouse jacking, une technique de vol sans effraction consistant à neutraliser la sécurité informatique du véhicule à l’aide d’un ordinateur et de certains logiciels spécifiques. À 9h, les détectives de Coyote sont avisés du vol.

Le signal du traceur est vite repéré, émanant d’un container. Dès 11h, les forces de l’ordre organisent une surveillance.

Le même jour à 20h15, deux SUV volés sont finalement découverts : les voleurs avaient fait une victime supplémentaire. Ils avaient installé des brouilleurs, mais cela n’a pas suffi à tromper le système de Coyote Secure. En un peu plus de 11h, le propriétaire a pu récupérer son véhicule.

