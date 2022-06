VPN : NordVPN intègre désormais 1 To de stockage dans un Cloud chiffré

Avec un solide VPN, vous n'avez plus de souci à vous faire pour votre confidentialité en ligne. NordVPN, l'une des références du marché vous permet de sécuriser votre trafic Internet à petit prix. Avec en bonus des fonctionnalités pratiques dont un scanner de vulnérabilités en ligne, un gestionnaire de mots de passe multiplateforme ainsi qu'un stockage Cloud entièrement chiffré.

Toujours dans le but de renforcer la tranquillité des internautes, NordVPN continue de doper son offre qui s'améliore avec des options très utiles. Sa protection VPN est l'une des meilleures du marché grâce à un solide chiffrement, à des débits confortables pour tous vos usages d'Internet, mais aussi grâce à sa politique stricte sur les données des utilisateurs.

En plus d'être un VPN no-log, ce qui signifie qu'il ne tient pas de journal de vos activités en ligne, NordVPN est basé au Panama. Sous cette juridiction, le fournisseur se situe en dehors de toute alliance de surveillance. Et c'est l'un des critères qui comptent lorsque vous choisissez un VPN.

Des offres VPN taillées sur mensure, à partir de 2,89 € par mois

NordVPN vient d'opérer une refonte de son offre de VPN. Ses services sont désormais proposés via 3 formules : Standard, Plus et Complet. Le tout à partir de 2,89 € en choisissant l'abonnement de 2 ans à la souscription. Les formules sont elles mêmes scindées en trois groupes selon la durée de votre engagement.

Il existe ainsi des abonnements d'un mois, d'un an et de deux ans pour souscrire au VPN. Celui d'un mois est évidement le plus onéreux : comptez 10,49 € pour l'offre standard, 11,18 € pour l'abonnement Plus et enfin 12,37 € pour la formule complète. On reviendra plus loin sur les différences entre les trois formules.

L'abonnement d'un an est facturé respectivement 4,39 €, 4,98 € et 6,07 € pour les formules Sandard, Plus et Complet. Vous réalisez dans ce cas une économie allant de 39% à 58% sur le VPN. Enfin, l'abonnement de 2 ans vous permet de réaliser le plus d'économie. Les formules Standard, Plus et Complet sont respectivement à 2,89 €, 3,58 € et 4,77 € par mois.

NordVPN, c'est désormais 1 To de stockage dans un Cloud chiffré

Venons en maintenant à ce qui différencie les trois formules de NordVPN. Celle standard intègre tous les avantages habituels, à savoir : un VPN sûr et ultra rapide, une protection contre les virus et un bloqueur de suivi et de publicités. Cette offre est suffisante si vous voulez simplement assurer votre anonymat chiffrer votre connexion pour ainsi naviguer en toute tranquillité.

Si vous en voulez un peu plus, la formule Plus ajoute à cet ensemble un gestionnaire de mot de passe multiplateforme ainsi qu'un scanner de vulnérabilité qui vous alerte lorsque vos mots de passe, adresse email ou données de carte bancaire ont fait l'objet d'une violation de données.

Enfin, la formule complète intègre tous les avantages sus-cités en plus d'1 To de stockage dans un cloud chiffré. Pour finir, rappelons que NordVPN est compatible avec de nombreuses plateformes dont Android, Windows, macOS, Linux et iOS. Il vous permet de vous connecter sur 6 appareils simultanément.

Le VPN compte par ailleurs des serveurs (plus de 5000) dans 60 pays différents. Vous bénéficiez également d'une gatantie “satisfait ou remboursé” de 30 jours. De quoi tester le VPN gratuitement pendant un mois.