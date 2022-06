Idéal pour la PS5, le SSD interne WD_BLACK SN850 1 To est à son meilleur prix

Avis aux possesseurs d'une PS5 ! Si vous avez l'intention de changer le SSD natif de la console par un autre SSD plus performant, sachez que le WD_BLACK SN850 d'une capacité de 1 To est à son meilleur prix chez Amazon.

C'est certainement le bon moment d'acquérir un SSD performant pour la PS5, la preuve avec ce bon plan qui provient d'Amazon.

Au cours d'une période indéterminée, le géant de l'e-commerce propose une promotion très intéressante sur le SSD interne WD_BLACK SN850 d'une capacité de 1 To. Vendu à 157 euros à la fin du mois de mai dernier, le SSD en question voit son prix baisser à 136,99 euros. Une bonne affaire qui permet de faire une économie non négligeable de 20 euros. À titre d'information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Pour en revenir au SSD, le WD_BLACK SN850 de type NVMe qui est adapté pour la PS5 embarque la technologie PCIe Gén4 de nouvelle génération optimisée pour les jeux de haut niveau, des vitesses de lecture jusqu'à 7 000 Mo/s et des vitesses d'écriture de 5300 Mo/s. On retrouve aussi une interface PCIe 4.0 x4, une endurance de 600 To et des puces mémoires NAND 3D. Enfin, le produit garanti 5 ans affiche des dimensions de 8 x 2.2 x 0.2 centimètres et un poids léger de 7,5 grammes.

