Utiliser un VPN payant plutôt qu'un VPN gratuit représente-t-il vraiment des avantages ? Quelles sont les différences entre ces services, qui promettent un accès à une même technologie de base et peu ou prou les mêmes effets ? On vous explique tout ce qu'il faut savoir pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause.

Les VPN sont devenus des outils très utiles, voire indispensables, pour naviguer sur internet. L'offre en matière de VPN est aujourd'hui pléthorique, et il peut être difficile de s'y retrouver pour les utilisateurs les moins avertis. Il existe par exemple des solutions gratuites, alors que d'autres sont payantes. Mais alors, pourquoi passer à la caisse s'il est possible d'accéder gratuitement à ce type de service ? Tout simplement, car les prestations proposées ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse de qualité de sécurité, de protection des données personnelles, de performances, d'interface ou de fonctions spécifiques. Nous revenons dans ce comparatif sur les principales différences entre les VPN payants et les VPN gratuits.

Un VPN, c'est quoi ?

Pour bien comprendre ce qui différencie un VPN gratuit d'un VPN payant, encore faut-il avoir une idée claire de ce qu'est vraiment un VPN. Il s'agit d'un réseau privé virtuel, qui va jouer le rôle de proxy entre l'appareil depuis lequel vous vous connectez et internet. En passant par ce serveur VPN intermédiaire, votre fournisseur d'accès à internet ne peut pas savoir quels sites vous consultez ou analyser votre activité. De même, les plateformes auxquelles vous accédez ne peuvent pas remonter jusqu'à vous ou connaître votre adresse IP réelle. En outre, une connexion VPN est chiffrée pour empêcher tout acteur tiers de subtiliser les données entrantes et sortantes. Voilà pour les bases de ce qu'est un VPN.

Protection des données

L'un des principaux avantages d'utiliser un VPN est d'empêcher que ses données ne tombent entre de mauvaises mains. C'est pourquoi il ne faut faire aucun compromis sur le respect de la confidentialité et la protection de ses informations au moment de choisir son fournisseur de VPN. Vous devez notamment vous assurer que le service VPN adopte une stricte politique no log, c'est-à-dire qu'elle n'enregistre pas le journal d'activité de ses utilisateurs. Adresse IP réelle, historique de navigation, horaires de connexion, fichiers téléchargés… autant de données qui sont à la merci du fournisseur VPN, qu'il faut donc choisir avec soin. Lisez bien la politique de confidentialité des plateformes qui vous font de l'œil avant de vous décider. Généralement, les VPN gratuits stockent et exploitent vos informations pour les revendre, puisqu'ils doivent trouver une source de revenus.

Mais il ne s'agit pas non plus de croire sur parole les acteurs du secteur. Les entreprises les plus sérieuses sont auditées régulièrement par des cabinets de sécurité indépendants, qui dressent des rapports disponibles au public. Ces audits servent à vérifier que les promesses de confidentialité sont bien tenues, que les technologies annoncées sont bien celles utilisées, qu'il n'existe pas de faille de sécurité au sein des infrastructures techniques… Là encore, ce sont les fournisseurs les plus fiables, ceux qui font payer leur produit, qui demandent à être audités de manière indépendante.

Un autre élément à prendre en compte est l'emplacement du siège social de l'entreprise, qui indique sous quelle juridiction elle est placée. Les services VPN qui protègent le mieux vos informations ne sont jamais basés dans des pays qui font partie d'alliances internationales de renseignement, comme les 5 Eyes, 9 Eyes ou 14 Eyes. Au contraire, ils se trouvent dans des États où les lois sur la protection des données sont fortes, comme la Suisse, le Panama, les Pays-Bas, les îles Vierges britanniques ou la Roumanie. Les solutions VPN gratuites peuvent être soumises à des réglementations qui imposent la conservation des données et leur partage aux autorités. Dans certains cas, l'origine des entreprises fournissant des VPN gratuits peut même être opaque, l'utilisateur ne pouvant savoir avec certitude de quelle législation ils répondent.

Sécurité

Les garanties de sécurité ne sont pas les mêmes si vous utilisez un VPN gratuit ou payant. Normalement, le trafic est chiffré dans un cas comme dans l'autre. Mais les plateformes premium vont recourir à des technologies plus avancées, comme le protocole AES (Advanced Encryption Standard) 256-bits par exemple.

Les protocoles VPN utilisés sont aussi plus avancés chez les services payants, qui mettent à disposition les plus performants et sécurisés. On retrouve par exemple WireGuard, OpenVPN et IKEv2/IPsec, alors que certaines plateformes vont même jusqu'à développer leur propre protocole VPN propriétaire (NordLynx et NordWhisper chez NordVPN ou Stealth chez ProtonVPN, par exemple). Les outils gratuits vont quant à eux utiliser le partage de réseau Peer-to-Peer (P2P) pour vous attribuer l'adresse IP d'un autre utilisateur ou le protocole PPTP (Point to Point Tunneling Protocol), considéré comme caduque et criblé de failles de sécurité. Ils peuvent dépanner pour contourner des restrictions géographiques, mais il s'agit de véritables passoires en termes de sécurité.

Des fonctionnalités supplémentaires viennent renforcer la sécurité, comme le Kill Switch, qui interrompt automatiquement la connexion dès que le tunnel VPN n'est plus actif, pour quelque raison qu'il soit. Des outils comme la protection contre les fuites de DNS ou d'IP et le Double VPN, qui vient ajouter une couche de protection supplémentaire, sont également très utiles et exclusifs aux meilleurs services.

Certains fournisseurs de VPN payants incluent des bloqueurs de publicité et de traqueurs, ainsi qu'une protection contre les logiciels malveillants et les tentatives de phishing dans leur offre, ce qui permet d'accroître à la fois le confort et la sécurité de navigation. La fonction de Split-Tunneling, absente des VPN gratuits, propose de choisir les sites, plateformes et applications qui doivent passer par le tunnel VPN et ceux qui en sont exclus, bien pratiques dans certaines situations.

Au-delà des options de sécurité mises à disposition des utilisateurs, la vulnérabilité des infrastructures du fournisseur est un sujet à considérer. Plusieurs services VPN gratuits, comme GeckoVPN, ont été victimes de piratage, entraînant la fuite des données de ses utilisateurs. Les plateformes payantes ne sont bien sûr pas immunisées, mais elles bénéficient de plus de moyens pour se protéger contre les menaces extérieures.

Performances

Étant donné que le trafic est chiffré et qu'il doit réaliser un détour par le serveur VPN qui sert de tampon, la vitesse de connexion est forcément moindre. Les débits sont inférieurs et la latence est plus élevée lorsque l'on utilise un VPN. Mais tous les services ne sont pas logés à la même enseigne. La qualité des infrastructures des plateformes VPN est un élément primordial pour une connexion rapide et stable. Généralement, les fournisseurs de VPN gratuits ne font que peu d'efforts à ce niveau. Les services VPN payants investissent au contraire pour offrir de bonnes performances à leurs utilisateurs, celles-ci constituant un argument de poids à présenter aux potentiels clients.

Avec un VPN gratuit, les sites web vont avoir tendance à charger plus lentement et les téléchargements vont prendre plus de temps à se compléter. Le visionnage de vidéos va devenir plus compliqué, avec une image moins nette, la présence d'artifices et potentiellement des problèmes de mémoire tampon. N'imaginez pas jouer en ligne grâce à un VPN gratuit, seuls les meilleurs VPN payants parviennent à réduire suffisamment la latence pour rendre cette pratique possible.

Les services VPN payants vont aussi proposer des serveurs spécialement optimisés pour certaines pratiques, comme le streaming vidéo, le torrenting ou le jeu en ligne. De surcroît, la bande passante y est illimitée, au contraire de nombreux fournisseurs VPN gratuits, qui limitent la quantité de données disponibles. Parfois, il n'est possible de regarder que quelques minutes de vidéo avant d'atteindre la limite de bande passante.

Choix de serveurs

Tandis que les VPN payants vont souvent donner accès à des milliers de serveurs provenant de plus d'une centaine de localisations différentes, le choix est bien plus limité avec les VPN gratuits. Certains ne permettent même pas de choisir à quel pays on souhaite se connecter à l'un des serveurs disponibles. D'autres le proposent, mais avec une liste bien pauvre. Si vous êtes à l'étranger, vous aurez bien du mal à trouver un serveur VPN en France avec les plateformes gratuites. Nombre d'entre elles n'offrent pas non plus de se connecter à un serveur situé aux États-Unis pour accéder aux catalogues plus généreux en contenus des plateformes de streaming vidéo. Enfin, si vous devez vous connecter à un pays en particulier pour une raison ou une autre (réalisation d'une procédure administrative, accès à un bien ou service indisponible ou plus cher depuis son pays), la localisation qui vous intéresse a de fortes chances de ne pas être incluse.

Le contournement des protections anti-VPN

De nombreux sites et plateformes, notamment les services de streaming vidéo, ont mis en place des systèmes de détection des VPN, qui empêchent d'accéder à leurs contenus si la connexion VPN n'est pas désactivée. Ces protections existent pour empêcher les utilisateurs de regarder des diffusions sportives, séries ou films qui ne sont pas disponibles dans leur pays ou d'obtenir des tarifs préférentiels sur des produits et services.

La plupart des VPN payants qui ont pignon sur rue proposent une fonction permettant de contourner ces limitations. Plusieurs méthodes existent pour y parvenir. Certains fournisseurs utilisent par exemple le terme d'obfuscation, qui cache le fait que vous utilisez un VPN pour rediriger votre activité en ligne. Ceci permet également d'outrepasser les restrictions des environnements restrictifs, comme certains réseaux publics ou réseaux d'entreprises. Dissimuler le fait qu'on utilise un VPN peut aussi se montrer utile dans les pays qui interdisent ou modèrent leur usage.

Publicité

Pour se rémunérer, certains services de VPN gratuits vont afficher de la publicité. Celle-ci peut être plus ou moins intrusive, mais risque dans tous les cas de dégrader l'expérience, surtout dans le cas des fenêtres pop-up pas toujours simples à fermer. De plus, certaines publicités peuvent rediriger l'utilisateur vers des arnaques ou héberger du code malveillant visant à infester votre appareil pour en subtiliser les données ou en prendre le contrôle.

Certaines plateformes proposent une formule gratuite limitée et une offre premium payante. Elles vont alors pousser l'utilisateur avec un compte gratuit à passer vers un abonnement par des incitations au sein même de l'interface du logiciel, ou via des campagnes de communication par email. Une sollicitation permanente qui peut devenir pesante et agaçante à long terme. On ne sait par ailleurs pas toujours très bien ce qui est inclus ou non avec la solution gratuite et il peut devenir frustrant de se voir refuser une manipulation, car elle nécessite de payer.

Support client

Si vous rencontrez un problème technique avec votre VPN, personne ne sera là pour vous aider avec un service gratuit. Conflit de configuration sur Windows, tentative d'installer le VPN au niveau du routeur… les conseillers vous accompagnent en cas de souci si vous avez souscrit un service payant. Généralement, le support client est accessible 24h/24 et 7j/7. Il est joignable par chat en direct, par formulaire ou par email. Les agents francophones sont rares, mais des systèmes de traduction automatique permettent d'écrire en français et de recevoir des réponses en français même si l'interlocuteur ne parle pas la langue.

Le compromis : les offres gratuites des services VPN premium

Les VPN gratuits sont à proscrire pour toutes les raisons évoquées ci-dessus. Mais il est compréhensible de vouloir éviter de passer à la caisse pour un besoin ponctuel ou si l'on n'est pas sûr qu'un fournisseur peut nous convenir. Dans ce cas, sachez qu'il existe des garanties satisfait ou remboursé chez la majorité des plateformes VPN payantes. Un simple message au support client permet de récupérer l'intégralité de son argent sans nécessiter de justifier sa décision.

ProtonVPN est l'un des seuls fournisseurs premium à offrir une solution gratuite intéressante. Elle ne fait aucun compromis sur la sécurité, le respect de la vie privée, la quantité de bande passante et n'affiche pas de publicité. Certaines fonctions avancées ne sont par contre pas disponibles, la liste des serveurs accessibles est réduite et le compte est réduit à un unique appareil protégé. Mais en fonction de votre activité, une telle offre peut suffire à combler vos exigences, et vous ne prenez de toute manière aucun risque à l'essayer.

