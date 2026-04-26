VPN gratuit, illimité et sans pub : mythe ou réalité ?

La promesse de la gratuité sur Internet est souvent illusoire. Tout se paye en argent ou en données personnelles. Alors, quand un VPN promet d’être gratuit, illimité et sans publicité, il est tout à fait normal de se méfier. Proton VPN est-il une exception ?

Sur le marché des VPN, les applications les plus fiables sont payantes. Il existe de nombreuses alternatives gratuites, mais dans la grande majorité des cas, elles sont sévèrement limitées en volume et en vitesse. Et surtout, la plupart se financent par la publicité ou en monétisant les données personnelles des utilisateurs.

Les solutions payantes sont plus transparentes et bénéficient d’une cote de confiance bien plus solide. Proton VPN en fait partie, et pourtant, il propose une version 100% gratuite de son service.

Proton VPN : une proposition généreuse pour la version gratuite

Proton VPN se distingue de tous les autres VPN gratuits sur plusieurs points importants. D’abord, le service est édité par une entreprise qui jouit d’une solide réputation. Proton AG, basé en Suisse, a été fondé en 2014. L’entreprise développe des solutions de sécurité et est notamment connue pour Proton Mail, un service messagerie chiffrée respectée.

Contrairement à ses concurrents payants, Proton VPN propose une vraie version gratuite, avec de nombreux avantages.

Elle est sans limite de volume : ici, pas de compteur de gigas, pas d’essai limité à 30 jours. Vous pouvez regarder des vidéos, surfer, télécharger des fichiers sans jamais surveiller votre consommation.

ici, pas de compteur de gigas, pas d’essai limité à 30 jours. Vous pouvez regarder des vidéos, surfer, télécharger des fichiers sans jamais surveiller votre consommation. Pas de publicité : contrairement à des applications comme Hotspot Shield dont la version gratuite est aussi illimitée en volume, Proton VPN ne diffuse aucune publicité, ni dans son interface, ni dans des pop-ups intrusifs.

contrairement à des applications comme Hotspot Shield dont la version gratuite est aussi illimitée en volume, Proton VPN ne diffuse aucune publicité, ni dans son interface, ni dans des pop-ups intrusifs. Sécurité identique à la version payante : le niveau de protection de la version gratuite est le même que celle payante. Le chiffrement AES-256 reste disponible, tout comme le kill Switch, la politique No Log, etc.

le niveau de protection de la version gratuite est le même que celle payante. Le chiffrement AES-256 reste disponible, tout comme le kill Switch, la politique No Log, etc. Des fonctionnalités incluses : les utilisateurs de la formule gratuite bénéficient aussi d’un accès partiel au service Proton Mail (messagerie chiffrée), ainsi qu’à 5 Go de stockage cloud sécurisé avec Proton Drive.

Cette proposition est déjà beaucoup plus convaincante que ce qu’offrent la majorité des VPN gratuits. Et d’après nos propres tests de Proton VPN, la promesse est bien tenue.

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 19836 serveurs 10 connexions simultanées maximum 145 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 70% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 60% 3.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Et les limitations ?

Parce que rien n’est jamais totalement gratuit, Proton VPN impose des limites dans sa version non payante.

10 pays sur 145 et sélection aléatoire : Proton VPN gratuit vous connecte automatiquement au serveur le plus rapide du moment. Vous ne pouvez pas choisir manuellement le pays.

Proton VPN gratuit vous connecte automatiquement au serveur le plus rapide du moment. Vous ne pouvez pas choisir manuellement le pays. Un seul appareil à la fois : là où la version payante permet de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément, celle gratuite est limitée à un seul appareil.

là où la version payante permet de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément, celle gratuite est limitée à un seul appareil. Performances moins stables : bien qu’elles soient exploitables, les vitesses varient beaucoup en fonction de la charge des serveurs, vu leur nombre limité.

bien qu’elles soient exploitables, les vitesses varient beaucoup en fonction de la charge des serveurs, vu leur nombre limité. Pas de streaming ou de torrents : les serveurs dédiés au P2P et au streaming ne sont pas accessibles dans la version gratuite.

D’autres fonctionnalités sont aussi réservées aux abonnements premium de Proton VPN. C’est le cas de Netshield, le bloqueur de publicités, de traqueurs et de sites malveillants. C’est aussi le cas de Dark Web Monitoring, qui vous alerte en cas de fuite de vos informations personnelles.

Découvrir la version complète de Proton VPN

Un VPN vraiment gratuit et sans piège ? Ce n’est pas un mythe

Malgré les fonctions réservées à la version payante, Proton VPN dans sa version gratuite, reste la plus complète que nous avons testée. Elle tient ses promesses, à condition d'accepter quelques concessions.

Vous ne pourrez pas choisir un pays ou un serveur manuellement, les performances dépendent de la charge des serveurs gratuits. Par ailleurs, le téléchargement P2P ou le streaming sans restriction sont réservés aux abonnés payants. Pour le reste, c'est un bouclier fiable, sans pub et sans limite de données.