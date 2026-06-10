Bon plan Lenovo Xiaoxin Pad 11 : vite, la tablette avec une batterie de 7040 mAh passe à 86 € seulement !

Vous souhaitez acheter une tablette et votre budget est limité ? Trouver un modèle pas cher et performant est un véritable défi. En ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous offrir la Lenovo Xiaoxin Pad 11 à seulement 86,60 € grâce au code PHDFRS11. Mais attention, l’offre expire ce soir !

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Grand écran de 11 pouces avec une résolution de 2,5 K, batterie de 7040 mAh, la Lenovo Xiaoxin Pad 11 ne manque pas d’atouts ! Cette tablette d’entrée de gamme surprend par ses caractéristiques avancées. Et en plus, elle est actuellement en promotion sur AliExpress puisqu’elle est affichée à 97,60 € seulement. Mais ça n’est pas tout !

Du 1er au 10 juin, AliExpress propose une série de codes qui cassent le prix de nombreux produits high-tech. Il vous reste encore quelques heures pour en profiter. En renseignant le code PHDFRS11 dans le panier, vous avez 11 € de réduction supplémentaire. Le prix de la Lenovo Xiaoxin Pad 11 chute donc à 86,60 € ! Le rapport qualité-prix de cette tablette est imbattable ! En plus, la livraison est gratuite depuis la France.

Lenovo Xiaoxin Pad 11 : la tablette passe à prix sacrifié pour quelques heures

Les tablettes d’entrée de gamme sont généralement décevantes car elles ne sont pas suffisamment puissantes pour être offrir une utilisation fluide. Malgré son petit prix, la Lenovo Xiaoxin Pad 11 2025 ne manque pas d’atouts. D’ailleurs, côté design, elle dispose d’un châssis en métal à la fois agréable au toucher et beaucoup plus durable que des modèles en plastique. C’est une tablette polyvalente, parfaitement adaptée pour un usage multimédia et bureautique.

Elle est équipée d’un écran de 11 pouces qui profite d’une résolution 2,5 K Ultra HD et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, avec sa luminosité de 500 nits et ses 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, c’est un modèle parfait pour du streaming. Vous pouvez ainsi apprécier vos films et séries préférées dans de bonnes conditions.

Sous le capot, cette tablette Android vous offre une utilisation fluide grâce à sa puce MediaTek Dimensity 6300 associée à 6 Go de RAM. Vous disposez aussi de 128 Go d’espace de stockage pour conserver vos précieux contenus directement sur votre tablette. Si vous voulez plus de mémoire, vous avez la possibilité d’ajouter une carte micro SD pour avoir jusqu’à 2 To de stockage en plus. Enfin, la tablette profite d’une batterie XXL de 7040 mAh qui vous permet d’avoir une autonomie de 11 heures.