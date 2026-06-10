Le modèle d'IA le plus puissant d'Anthropic sort enfin de l'ombre. Réservé jusqu'ici à une poignée de privilégiés, il s'ouvre désormais à tous les abonnés. Et pour quelques jours, son accès ne coûte rien de plus.

L'intelligence artificielle progresse à un rythme effréné, et la course entre les grands laboratoires s'intensifie. Chaque mois apporte son lot de modèles toujours plus performants. Certains restent pourtant volontairement à l'écart du grand public. Anthropic avait notamment développé une version de Claude jugée trop dangereuse pour une diffusion libre. Cet outil savait repérer les failles de n'importe quel système informatique. Une prudence rare dans un secteur habitué aux annonces tonitruantes.

Ce modèle frontière gardé sous clé vient de connaître une suite plus rassurante. Anthropic ouvre désormais une partie de cette puissance au plus grand nombre. Connue pour son assistant conversationnel Claude, facturé aux professionnels, la société américaine change ici de stratégie. Elle propose pour la première fois son modèle le plus avancé à tous les abonnés, sans surcoût immédiat. Ce revirement en dit long sur l'intensité de la bataille livrée à OpenAI.

Anthropic ouvre au public son IA la plus puissante avec Claude Fable 5

Anthropic vient de lancer Claude Fable 5, présenté comme son modèle le plus capable pour le grand public. Selon l'annonce officielle de l'entreprise, il se place un cran au-dessus de la gamme Opus existante. Il devance la plupart des modèles disponibles, dont le GPT-5.5 d'OpenAI. Sa supériorité concerne la programmation, la recherche scientifique, l'analyse d'images ou encore le travail de connaissance. Un second modèle baptisé Mythos 5 repose sur la même base, mais avec des garde-fous allégés. Ce dernier reste réservé à des organisations triées sur le volet pour des usages sensibles, notamment en cybersécurité.

Pour limiter les abus, le nouveau venu redirige automatiquement certaines requêtes vers un modèle plus ancien. Sont concernées les demandes touchant à la cybersécurité, la biologie ou la chimie. Ce filtre se déclenche dans moins de 5 % des sessions selon le concepteur. Côté tarif, l'accès via l'interface de programmation reste deux fois moins cher que le précédent modèle frontière. La firme facture 10 dollars par million de mots fournis et 50 dollars par million produits, soit environ 9 et 46 euros. L'outil est surtout inclus sans frais pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise jusqu'au 22 juin. Au-delà, ces utilisateurs devront puiser dans des crédits d'usage pour continuer à en profiter.