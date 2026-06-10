En 2026, revendre son smartphone rapporte plus qu’avant : voici pourquoi

Le prix moyen de revente d'un smartphone d'occasion augmente cette année par rapport à 2025. Et ce aussi bien côté Android qu'Apple. Il y a plusieurs explications à cela.

Revente smartphone
Crédits : 123RF

Cela fait déjà quelques années que le marché des smartphones reconditionnés a le vent en poupe. Et pour qu'ils séduisent de plus en plus de Français, il faut d'abord que certains revendent leurs appareils. Logique. Il se trouve que 2026 pourrait bien être la bonne année pour convaincre celles et ceux qui hésitent à franchir le pas. Selon le baromètre publié par Recommerce, entreprise spécialisée dans le reconditionné, le prix de revente moyen d'un mobile a grimpé par rapport à l'an dernier.

En moyenne, vous récupérez 189 euros en vous séparant de votre ancien modèle, contre 170 euros en 2025. La hausse est donc légèrement supérieure à 11 %. Notez que cela concerne aussi bien les mobiles Android que les iPhone. Ces derniers sont d'ailleurs largement majoritaires dans le top 10 des plus vendus : les 7 premiers ainsi que le 9e sont des iPhone. Deux Galaxy S de Samsung viennent prendre les 8e et 10e place. Mais qu'est-ce qui explique cette hausse globale du tarif de revente ?

Pourquoi le prix de revente des smartphones a augmenté en 2026

D'abord, nos smartphones sont mis à jour de plus en plus longtemps. Ils sont donc moins susceptibles d'être considérés comme “obsolètes” au moment de leur reprise, ou même quelques années après. Ensuite, il semble que les gens prennent mieux soin de leur appareil en les protégeant avec une coque et un film anti-rayures sur l'écran. On le sait : l'état physique d'un téléphone portable joue sur le prix de son rachat. Enfin, les modèles vendus sont plus souvent récents, et ce parce que le but est de financer l'achat d'une nouvelle version.

C'est pourquoi Recommerce enregistre une hausse significative de reventes chaque fois que sortent un nouvel iPhone et un nouveau Galaxy S de Samsung par exemple. Google et Xiaomi ne sont pas en reste avec une augmentation forte de leur volumes lors d'une sortie : + 64 % pour le premier comparé à 2025, + 20 % pour le second.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Réarmement démographique : et si les smartphones étaient l’ennemi numéro 1 des gouvernements mondiaux ?

Le smartphone, redoutable tue-l’amour ? À force de trop être connecté virtuellement, on finit par ne plus l’être dans la vraie vie. Plusieurs études aux résultats concordants mettent en lumière…

Dernière chance : AliExpress casse ses prix pendant quelques heures encore, ces bons plans vont bientôt disparaître

À l’approche de l’été, AliExpress lance une grande vague de promotions sur la tech. Smartphones, tablettes, audio et objets connectés… de nombreux produits profitent de remises importantes pendant une durée…

Vous allez pouvoir réutiliser ChatGPT gratuitement dans WhatsApp grâce à cette décision européenne

Bruxelles vient de remettre Meta au pas sur le terrain de l’intelligence artificielle. La Commission européenne exige le retour des chatbots rivaux dans WhatsApp. Et cette fois, l’accès devra être…

Connexions qui sautent, écran qui plante : Google met fin au cauchemar d’Android Auto

Vous pestez contre Android Auto depuis plusieurs mois ? Les coupures de connexion gâchent vos trajets, sans solution durable. Google revient à la charge avec un nouveau correctif porteur d’espoir….

Votre smartphone Samsung va réagir quand un but est marqué à la Coupe du Monde

Samsung va mettre à jour la Now Bar de One UI, qui va afficher des animations lorsqu’un but est inscrit ou qu’un carton rouge est reçu pendant les matchs de…

Le prix du Galaxy A27 va en refroidir plus d’un : la mort des smartphones pas chers ?

Après ses caractéristiques techniques, ce sont les tarifs du Galaxy A27 qui ont fuité. Et nous n’avons pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. La flambée des coûts de la…

Le bel au bois dormant cosmique ? Ce trou noir supermassif endormi est le plus lointain jamais « pesé », sa découverte n’est pas anodine

Comment observer ce que l’on ne voit pas ? Demandez au télescope spatial James Webb : il a réussi à étudier un trou noir supermassif invisible – car endormi – et à…

iOS 27 va activer le transfert d’eSIM entre iPhone et Android pour les abonnés Free Mobile

La fonction de transfert simple et rapide d’eSIM depuis un iPhone vers un appareil Android commence à être rendue plus largement disponible. Avec iOS 27, les abonnés Free Mobile pourront…

Disney+ dans le noir : une panne géante paralyse la plateforme en France et en Europe

C’est la douche froide actuellement pour les abonnés de Disney+. Ce mardi soir, une panne d’envergure paralyse la célèbre plateforme de streaming à travers toute l’Europe. Si l’accès à l’interface…

Même Xbox ne sait pas combien la prochaine Xbox va coûter

Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, a profité du Summer Game Fest pour revenir sur la question que tout le monde se pose depuis des mois : comment…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.