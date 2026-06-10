En 2026, revendre son smartphone rapporte plus qu’avant : voici pourquoi

Le prix moyen de revente d'un smartphone d'occasion augmente cette année par rapport à 2025. Et ce aussi bien côté Android qu'Apple. Il y a plusieurs explications à cela.

Cela fait déjà quelques années que le marché des smartphones reconditionnés a le vent en poupe. Et pour qu'ils séduisent de plus en plus de Français, il faut d'abord que certains revendent leurs appareils. Logique. Il se trouve que 2026 pourrait bien être la bonne année pour convaincre celles et ceux qui hésitent à franchir le pas. Selon le baromètre publié par Recommerce, entreprise spécialisée dans le reconditionné, le prix de revente moyen d'un mobile a grimpé par rapport à l'an dernier.

En moyenne, vous récupérez 189 euros en vous séparant de votre ancien modèle, contre 170 euros en 2025. La hausse est donc légèrement supérieure à 11 %. Notez que cela concerne aussi bien les mobiles Android que les iPhone. Ces derniers sont d'ailleurs largement majoritaires dans le top 10 des plus vendus : les 7 premiers ainsi que le 9e sont des iPhone. Deux Galaxy S de Samsung viennent prendre les 8e et 10e place. Mais qu'est-ce qui explique cette hausse globale du tarif de revente ?

Pourquoi le prix de revente des smartphones a augmenté en 2026

D'abord, nos smartphones sont mis à jour de plus en plus longtemps. Ils sont donc moins susceptibles d'être considérés comme “obsolètes” au moment de leur reprise, ou même quelques années après. Ensuite, il semble que les gens prennent mieux soin de leur appareil en les protégeant avec une coque et un film anti-rayures sur l'écran. On le sait : l'état physique d'un téléphone portable joue sur le prix de son rachat. Enfin, les modèles vendus sont plus souvent récents, et ce parce que le but est de financer l'achat d'une nouvelle version.

C'est pourquoi Recommerce enregistre une hausse significative de reventes chaque fois que sortent un nouvel iPhone et un nouveau Galaxy S de Samsung par exemple. Google et Xiaomi ne sont pas en reste avec une augmentation forte de leur volumes lors d'une sortie : + 64 % pour le premier comparé à 2025, + 20 % pour le second.