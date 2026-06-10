Minecraft : un malware contamine les PC de milliers de joueurs chaque jour

Les chercheurs de chez McAfee ont découvert un malware installé sur les machines de nombreux joueurs de Minecraft, le célèbre jeu vidéo. Comment se propage-t-il ? Quels sont les risques ? On vous dit tout.

Minecraft. Même si vous n'avez jamais essayé ce jeu vidéo, le plus vendu au monde avec 350 millions d'exemplaires à ce jour, vous en avez au moins entendu parler. Un monde immense généré de manière procédurale (donc différent à chaque partie), dans lequel tout est composé de cubes destructibles que vous pouvez placer à votre guise ou presque. Et impossible de s'ennuyer : même si vous en avez fait le tour, il existe des milliers de mods, ces contenus créés par la communauté, pour modifier votre expérience de jeu.

En théorie, rien que de l'amusement en perspective. Sauf que dans les faits, des personnes mal intentionnées se servent justement de ces mods pour propager un puissant malware. Il a été découvert par les équipes de McAfee, éditeur entre autres de l'anti-virus éponyme. D'après leur analyse, le programme surnommé WeedHack est actif depuis janvier 2026. Au moment de publier leur rapport, les chercheurs de l'entreprise comptent plus de 116 000 téléchargements d'un mod infecté.

WeedHack : le malware qui vise les joueurs de Minecraft

WeedHack est ce que l'on appelle un MaaS, pour Malware as a Service. Autrement dit, il est disponible en version gratuite ou payante, cette dernière débloquant plus de fonctionnalités. Pour le diffuser, les pirates ont mis en place des faux sites Internet, bien référencés dans les moteurs de recherche grâce à la technique de l'empoisonnement SEO. En parallèle, de fausses chaînes YouTube mettent en avant les mods malveillants avec en description des liens vers les pages de téléchargement.

MacAfee est remonté jusqu'au compte Telegram du ou des hackers, avec à ce jour 850 membres sur un canal destinés aux clients. Il s'avère que “WeedHack est un facteur déterminant dans le cyberharcèlement. Bon nombre de ses utilisateurs semblent être des adolescents et de jeunes adultes qui exploitent ses fonctionnalités d'accès à distance pour menacer, harceler et surveiller leurs victimes, qui sont à peu près du même âge“. Que fait-il exactement ?

WeedHack permet de prendre le contrôle d'un PC infecté, et pire encore

Dans sa version gratuite, le malware visant les joueurs de Minecraft récupère les identifiants de session Minecraft, ainsi que des informations système, des cookies et des mots de passe enregistrés sur 36 navigateurs différents.

56 portefeuilles cryptographiques en version Web sont également visés, avec 12 portefeuilles cryptographiques de bureau. Enfin, vos identifiants et mot de passe Discord, Steam et Telegram sont également dérobés. WeddHack peut aussi chercher des fichiers sur le PC à l'aide de 24 mots-clés et prendre des captures d'écran.

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Si vous passez à la caisse, à partir de 5 dollars par mois, le programme vous donne accès aux webcams, aux claviers, à la souris, enregistre ce qui est tapé, permet de téléverser et télécharger des fichiers sur la machine infectée, etc… En résumé, le contrôle du hacker est total. Sachant qu'il peut tout gérer à partir d'un tableau de bord ergonomique développé par les pirates. WeedHack sévi dans plusieurs pays du monde, dont la France, même si elle ne fait pas partie des plus concernés.

Pour se prémunir de WeedHack, la solution la plus simple est de ne jamais télécharger de mods pour Minecraft (ou un autre jeu) en dehors de sources reconnues comme Nexus Mods ou CurseForge. Si vous pensez avoir été infecté, désinstallez Minecraft en prenant soin de supprimer tous les dossiers qui lui sont associés. Lancez ensuite un scan complet de votre PC depuis votre anti-virus, si vous en avez un. Dans le cas contraire, faites-le avec Windows Defender dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Sécurité Windows > Protection contre les virus et menaces.

Source : MacAfee