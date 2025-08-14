Si vous ne voulez pas que Gemini connaisse tout de vous, désactivez cette nouvelle fonctionnalité

Google poursuit l’optimisation de Gemini, son assistant IA. Après l’avoir doté d’une mémoire capable de retenir vos goûts à la demande, la firme de Mountain View l’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité d’apprentissage.

La gestion de la mémoire des LLM est l’un des enjeux les plus sensibles de l’IA. Il s’agit pour les entreprises qui les développent de trouver un équilibre entre conservation des données pour gagner en efficacité et préservation de leur confidentialité. Et les stratégies varient.

Gemini, l’assistant virtuel de Google, a par exemple intégré l’an dernier une mémoire capable de retenir vos informations personnelles (goûts, loisirs, objectifs…). Vous pouvez lui apprendre vos goûts et les éditer directement. Le but ? Vous apporter des réponses toujours plus personnalisées et éviter les répétitions. Et Google vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité d’apprentissage de Gemini allant dans ce sens.

Gemini se dote d’une mémorisation plus poussée, mais vous pouvez la refuser

Cette nouveauté vient enrichir la fonctionnalité de mémorisation précédente, selon nos confrères de CNET : par défaut, Gemini enregistre vos informations pour personnaliser à ses prochaines réponses. Mais avec cette mise à jour, vous n’aurez plus besoin de demander spécifiquement à Gemini de les mémoriser et de se rappeler de vos conversations passées, l’assistant virtuel le fait désormais tout seul. Ainsi, plus vous discutez avec lui, mieux il apprend à vous connaître.

Si la mémorisation peut être parfois utile, par exemple pour éviter que le chatbot ne vous propose des restaurants à 500 km de chez vous pour ce soir, vous pouvez aussi ne pas vouloir qu’une IA apprenne à mieux vous connaître. Bonne nouvelle : vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. Au-delà du fait de vouloir préserver une sorte de jardin secret – somme toute relatif : faites attention à ce que vous partagez avec les IA et sur le web en général –, ces fonctionnalités de mémorisation ont aussi leurs inconvénients. Par exemple, la personnalisation d’un LLM peut modifier son comportement et a fortiori son résultat en tentant de vous faire plaisir, plutôt qu’en faisant ce que vous lui demandez.

Pour refuser cette option :

Rendez-vous dans les Paramètres de l’application et désactivez les fonctionnalités sous « Contexte personnel ».

Vous pouvez aussi supprimer certaines conversations de la mémoire.

Pour une discussion spécifique que vous ne souhaitez pas enregistrer, vous pouvez créer une conversation temporaire – l’équivalent du mode navigation privée des moteurs de recherche.

Pour vous assurer que vos conversations ne seront pas partagées avec Google pour améliorer ses services, vous pouvez désactiver le paramètre actuellement intitulé « Activité des applications Gemini », qui sera renommé « Conserver l'activité ».

La fonctionnalité est d’abord déployée dans le modèle 2.5 Pro dans certains pays, puis gagnera le modèle 2.5 Flash dans les prochaines semaines.