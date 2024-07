Et si votre vieille caméra Game Boy vous servait de webcam ? C’est possible grâce à cet appareil

La société Epilogue, à l'origine d'un accessoire pour faire tourner vos cartouches Game Boy originales sur PC, développe un moyen de se servir de la caméra Game Boy comme d'une webcam.



Depuis la pandémie de la Covid-19 en 2020, il est fréquent de brancher sa webcam avant de se connecter à une visioconférence sur Microsoft Teams, Zoom et assimilés. En règle générale, il s'agit surtout d'humaniser un peu ces échanges que certains estiment impersonnels, et qu'importe la qualité de l'image au final. L'essentiel est que l'on vous voit. En poussant ce raisonnement à l'extrême, vous pourriez très bien vous filmer avec la pire caméra possible, par exemple celle de la console portable Game Boy de Nintendo qui vous sert peut-être de radio FM.

Cette caméra ne sert normalement qu'à prendre des photos, mais les équipes de l'entreprise Epilogue ont décidé d'aller plus loin. Elle propose le GB Operator, un petit accessoire sur lequel on branche ses cartouches de Game Boy, Game Boy Color ou Game Boy Advance afin de pouvoir y jouer sur PC via un émulateur intégré. L'appareil est déjà compatible avec la caméra de la console, mais pas pour s'en servir en tant que Webcam. Ce sera bientôt possible grâce à une mise à jour de l'application associée.

La caméra Game Boy peut servir de webcam pendant un appel visio

Évidemment, vos interlocuteurs devront accepter de vous voir bouger à la vitesse de 3 images par seconde, en noir et blanc et dans une définition extrêmement basse. De votre côté, il faudra vous procurer un micro, la caméra du Game Boy n'en possède pas.

Epilogue reste enthousiaste : “Nous disposons désormais d'un flux en direct de la caméra du Game Boy, mais nous devons encore peaufiner certaines choses et permettre des options de configuration. Nous voulions partager cette mise à jour parce que c'était excitant de la voir fonctionner enfin, et [nous] avons hâte de voir tout le monde s'amuser avec“.

Mais pourquoi vouloir faire ça au fond ? Epilogue a l'argument parfait : tout simplement parce que “c'est à la fois la pire et la meilleure des webcams“. Une belle illustration de l'expression “inutile donc indispensable”.

