Nintendo ressuscite son Virtual Boy, dont les jeux débarquent sur Switch

Contre toute attente, Nintendo a annoncé un accessoire Virtual Boy pour la Switch, qui accueille un catalogue de 14 jeux de cette console controversée des années 90.

Nintendo nous avait surpris en annonçant un Direct long d'une heure pour aujourd'hui, la présentation de l'éditeur a effectivement été chargée en annonces. On retient par exemple que Metroid Prime 4 Beyond a une date de sortie officielle et qu'on a pu voir une vidéo de gameplay du jeu. Nous avons aussi eu droit à une bande-annonce du film Super Mario Galaxy, qui sort dans les salles en avril 2026. Nintendo a de nouveau fait confiance au studio d'animation français Illumination pour ce projet, après le succès du film Super Mario Bros.

Mais la plus grande surprise de ce Nintendo Direct est ailleurs. Nous avons appris que le Virtual Boy va faire son grand retour le 17 février 2026. Une nouvelle fois, Big N joue la carte de la nostalgie pour enrichir l'expérience des joueurs et son écosystème Switch. Mais si on pouvait par exemple s'attendre à voir les jeux GameCube débarquer avec la Switch 2, déterrer le Virtual Boy, qui n'a pas vraiment été un produit populaire, est plus surprenant.

Le Virtual Boy fait un retour inespéré comme accessoire Switch

Pour jouer aux titres Virtual Boy sur Switch, il faudra acheter un accessoire. Une version carton à 19,99 euros constitue le ticket d'entrée, et nous avons aussi une version en plastique, plus proche de l'originale, à 79,99 euros. Les joueurs doivent aussi être abonnés au Nintendo Switch Online pour déverrouiller le catalogue de jeux émulés. Le système est compatible à la fois avec la première génération de Switch et avec la Switch 2.

Sur les 22 jeux qui sont sortis sur cette console sortie en 1995 et abandonnée l'année suivante, 14 seront disponibles sur Switch, dont un certain Mario Tennis. Comme son nom l'indique, le Virtual Boy voulait plonger les joueurs au sein d'une expérience immersive et est une sorte d'ancêtre de la réalité virtuelle. Elle ne prenait en charge que les couleurs rouge et noir. La console est sans doute le pire échec commercial de Nintendo sur le marché du jeu vidéo et n'est jamais sortie en Europe.