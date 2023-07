Soldes d’été Godeal24 : découvrez Office 2021 Pro à 24,25€ et des packs à prix mini

Achetez en gros chez Godeal24 et économisez encore plus sur vos logiciels Microsoft. Pendant encore quelques quelques jours, le site propose par exemple Microsoft Office 2021 Pro à partir de 24,25€. Découvrez toutes les offres ci-dessous.

Avec des outils comme Excel, Outlook, Word, PowerPoint, Access, One Note, Teams et Skype, vous pouvez facilement accélérer tous vos projets ! Comment profiter de ces outils ? Avec notamment Microsoft Office 2021. Le logiciel propose une nouvelle interface plus contemporaine que les précédentes avec des nouvelles fonctionnalités innovantes. Il est facile à utiliser et se comprend très vite. Mais son prix est très élevé sur la boutique officielle Microsoft.

Grâce aux soldes d'été chez Godeal24, vous pouvez cependant profiter d'Office 2021 Professional Plus à partir de 24,25€. Et ce n'est pas tout : plus vous achetez sur le site et plus vous économisez.

En prime, toutes les licences vendues chez Godeal24 sont authentiques et peuvent être utilisées avec les logiciels officiels sans crainte. L'enseigne propose en outre un SAV disponible à tout moment par mail pour répondre à toutes vos interrogations.

Windows et Microsoft Office à prix mini chez Godeal24

Parmi toutes les offres proposées pendant les soldes d'été chez Godeal24, on retient tout particulièrement les suivantes :

Le site vous propose aussi -62% de remise avec le code SGO62 sur les produits suivants :

En prime, pour économiser encore plus, vous pouvez vous procurer l'un des packs suivants :

Vous en voulez encore plus ? Godeal24 propose aussi -50% sur les produits ci-dessous avec le code SGO50 :

Découvrir toutes les offres

Et ce n'est pas fini. Godeal24 propose aussi une sélection de logiciels célèbres comme :

Tous les outils informatiques chez Godeal24

Comment acheter un logiciel chez Godeal24 ?

Le site de Godeal24 vous paraît peu clair ? Pas de panique. On vous explique ici comment faire vos achats sans tracas sur le site de l'enseigne.

1ère étape : ajoutez les logiciels qui vous intéressent à votre panier et rendez-vous sur la page de confirmation de commande. Continuez en tant qu'invité ou en créant un compte et inscrivez vos informations de paiement.

2ème étape : choisissez CWalletCo parmi les solutions proposées.

3ème étape : vérifiez que votre commande est conforme et cliquez sur “Place Order” ou “Passer la commande”.

4ème étape : après la redirection, cliquez sur le bouton “Choose payment methods” ou “Choisissez votre moyen de paiement”.

Dernière étape : sélectionnez finalement votre moyen de paiement. Pour un paiement sécurisé, nous vous conseillons de choisir Paypal.

Avec Godeal24, vous économisez beaucoup d'argent et vous profitez de logiciels reconnus de tous comme Windows, Microsoft Office et bien d'autres outils informatiques. Après votre achat, vous recevez vos clés d'activation directement sur votre boîte mail, en seulement quelques secondes !

Vous ne connaissez pas Godeal24 ? Soyez rassuré grâce à sa moyenne de satisfaction client de 98% sur le site indépendant Trustpilot, preuve que le site ne vend que des logiciels authentiques à prix mini. Et en cas de problème, contactez le service client 24h/24 et 7j/7 via l'adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.