Le télescope James Webb décrypte le mystère de la naissance des étoiles au cœur de notre galaxie

Le télescope spatial James Webb a repéré un tourbillon d’étoiles naissantes près du cœur de la Voie lactée. Ce regard inédit permet de percer certains mystères de la formation stellaire encore non élucidés au sein de notre galaxie.

Le cœur de notre Voie lactée livre peu à peu ses secrets. S’y trouve un trou noir supermassif baptisé Sagittarius A* (ou Sgr A*), auprès duquel se déroulent de nombreux phénomènes mystérieux qu’élucident peu à peu les chercheurs. Cure de jouvence macabre de certaines étoiles ou encore tornades géantes, il n’y a pas à dire : l’espace est un environnement fascinant.

Le télescope spatial James Webb (JWST) apporte une nouvelle découverte venue tout droit de cette région chaotique : un tourbillon de naissances d’étoiles. Au-delà de leur esthétique, ces images éclairent l’intensité du phénomène, tout en renforçant le mystère qui l’entoure.

Le télescope James Webb éclaire la formation stellaire au centre de la Voie lactée

Tout part de l’observation de Sagittarius B2, la zone de formation d’étoiles la plus grande et la plus active de toute la Voie lactée. Situé à près de 390 années-lumière de Sgr A*, ce gigantesque nuage de formation stellaire dénote dans le paysage. Bien qu’il ne contienne que 10 % du gaz moléculaire du centre galactique, il assemble pourtant à lui seul la moitié de toutes les étoiles de la région.

Le mystère autour de cette effervescence demeure. Cependant, le JWST pourrait bien participer à l’élucider, grâce à ses puissants instruments infrarouges lui permettant de scruter le cœur même du processus et d'offrir deux visions complémentaires de B2 : la caméra NIRCam a pris une image à des longueurs d’onde infrarouges courtes et MIRI (ci-dessous) en a capturé une autre à des longueurs d’onde plus longues.

NIRCam fait apparaître une nuée d’étoiles, ainsi que des zones de nébulosité diffuse, mais ne réussit pas à percer la poussière cosmique lorsqu’elle est trop dense. Ce que MIRI est capable de faire. Si les étoiles les moins brillantes disparaissent, la nébulosité se révèle : les nuages sont illuminés par de très jeunes étoiles massives encore en formation.

Ces observations sont cruciales pour mieux cerner l’histoire de la naissance des étoiles au sein de B2, selon nos confrères de Space.com. Savoir si ce processus a concerné plusieurs générations d’étoiles sur des millions d’années ou s’il commence tout juste permettra de situer B2 par rapport au reste du centre de la Voie lactée et ainsi de percer les mystères des mécanismes qui stimulent ou freinent la formation stellaire. Enfin, cela pourrait expliquer ce qui la gouvernait peu après le Big Bang.