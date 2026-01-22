Découvrez les plus belles photos et vidéos des aurores boréales qui ont touché la France

Des aurores boréales ont été observées dans le monde entier, dont la France, voici des photos et vidéos de ce phénomène rare.

Les amateurs d'aurores boréales ont été servis. Généralement limitées aux zones polaires, elles ont cette fois pu être observées dans de nombreuses régions du monde. L'Europe a été particulièrement bien gâtée, avec de superbes clichés pris depuis la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni.

Une violente tempête géomagnétique, qui a atteint le niveau 4, est à l'origine de ce phénomène rare. Elle a été provoquée par une éjection de masse coronale particulièrement rapide qui a percuté le champ magnétique terrestre, rapporte Space. Cette éjection de masse coronale a été générée lors d'une puissante éruption solaire de magnitude X1,9 et a parcouru en quelques heures seulement les 147 millions de kilomètres séparant le Soleil de la Terre.

Des aurores boréales aussi visibles et observables en Europe, ce n'est pas courant

Forcément, les photographes en herbe s'en sont donné à cœur joie. “Quel spectacle incroyable que ces aurores boréales ! Les couleurs étaient d'une intensité saisissante : une bande verte ondulante s'étendait même jusqu'au sud. C'était formidable de voir autant de gens les apercevoir enfin eux-mêmes”, témoigne Wouter van Bernebeek, un chasseur d'orages qui nous offre des photos saisissantes des aurores boréales depuis Nimègue, aux Pays-Bas.

Vous pouvez observer ci-dessous quelques clichés et vidéos capturés à travers le globe. La dernière vidéo de la sélection a été prise sur la côte de granit rose, au nord de la Bretagne.

Genieten van een intense noorderlichtshow! De kleuren waren opvallend fel: een 'dansende' groene band hing zelfs helemaal richting het zuiden. Ook tof om te zien dat zoveel mensen het #noorderlicht nu een keer zelf konden spotten 🌌 Mijn eerste foto rond 22.20u vlakbij Nijmegen: pic.twitter.com/wIU1JpkuzP — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) January 20, 2026

A little best of todays stunning aurora-show over Munich, South Germany! 😍🤩 It was absolutely amazing, really unbelievable and unforgettable.#aurora #Polarlichter #München pic.twitter.com/g2xYDaN4s4 — Damian (@Gewitterjaeger) January 20, 2026

As good as it got.

1055pm

Kerwood, ON 42.89N#aurora pic.twitter.com/eZZl883GT0 — Alex Masse (@CAlexMasse) January 20, 2026