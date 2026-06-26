YouTube Shorts fait le plein de nouveautés, dont un mode plein écran

YouTube annonce de nouvelles fonctionnalités pour ses Shorts, entre meilleure expérience de visionnage et contrôle de la vitesse de lecture.

Les amateurs de Shorts peuvent se réjouir, YouTube intègre de nouvelles options bienvenues à son format de vidéos courtes au ratio vertical. La première fonctionnalité à faire son apparition permet de faire disparaître temporairement toutes les icônes et le texte de l'écran lors du visionnage d'une vidéo. En d'autres termes, il s'agit plus ou moins d'un mode plein écran, même si la plateforme de streaming n'utilise pas officiellement ce terme. Si tous les éléments d'interface en superposition de la vidéo sont retirés, la barre de menu permettant par exemple de revenir à l'accueil est toujours présente. C'est sans doute pourquoi YouTube parle “d'écran dégagé” plutôt que de “plein écran” total. En tout cas, l'immersion n'en sera que meilleure.

Il devient aussi possible de doubler la vitesse de lecture d'un Short, fonction déjà présente dans le lecteur principal de YouTube. “Le réglage de la vitesse était l'une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté Shorts”, explique le service, qui y voit un moyen “d'assimiler les informations plus rapidement ou de retrouver votre passage préféré plus vite”. L'app permet aussi dorénavant de toucher l'écran pour mettre la vidéo en pause, puis d'appuyer sur l'icône de sourdine pour couper le son, alors qu'il fallait baisser le volume de son mobile jusqu'ici pour retirer l'audio.

YouTube Shorts change tout pour le “J'aime” et le “Je n'aime pas”

Pour aimer un Short, oubliez le pouce levé en l'air, une icône en forme de cœur prend sa place, imitant ce qui se fait déjà sur plusieurs autres réseaux sociaux. “Pour vous proposer un flux plus adapté, nous supprimons également le bouton « Je n'aime pas ». À la place, nous utiliserons des options plus précises, « Pas intéressé(e) » et « Ne pas recommander cette chaîne », pour personnaliser votre flux et vous proposer du contenu susceptible de vous plaire”, ajoute YouTube. Ce changement doit permettre au système de mieux comprendre vos préférences, en faisant par exemple la distinction entre une vidéo qui n'a pas plu pour le thème abordé ou pour une mauvaise qualité audio.