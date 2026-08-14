Outlook : vous allez adorer ce nouveau bug qui frappe de nombreux utilisateurs

Microsoft vient de confirmer qu’un nouveau bug frappe actuellement de nombreux utilisateurs d’Outlook. Pourtant, ils ne sont pas bien nombreux à se plaindre. Peut-être que beaucoup sont ravis de la situation.

Outlook

Microsoft essaie tant bien que mal depuis plusieurs mois de faire passer ses utilisateurs sur sa nouvelle version d’Outlook. Pour cela, elle est aidée par de nombreux bugs qui ont frappé la version classique du service de messagerie, allant parfois jusqu’à empêcher complètement l’envoi de mails. La plupart du temps, Microsoft n’est d’ailleurs pas bien pressé de corriger ces problèmes, mettant jusqu’à plusieurs semaines avant de se mettre à investiguer.

Mais on parie que la firme de Redmond va un peu plus se dépêcher cette fois-ci. En effet, un nouveau bug est apparu sur la version classique d’Outlook, mais il attaque cette fois l’une des fonctionnalités préférées de Microsoft, son petit protégé, qu’elle a imposé à tous les utilisateurs il y a de cela quelques mois. Mais ne vous ruez pas sur le patch qui finira inévitablement par arriver sous peu : il y a de fortes chances que ce bug devienne votre nouveau meilleur ami.

Sur le même sujet — Bonne nouvelle : Microsoft Outlook améliore enfin ses réponses automatiques

Outlook “victime” du meilleur bug de son histoire

Et pour cause : ce bug fait presque entièrement disparaître Copilot de l’application. Le bouton qui permet de faire appel à l’IA n’est plus là, ainsi que son icône de la barre des tâches. En dehors de sa présence dans la section “Ajouter des applications”, c’est comme si l’assistant n’avait jamais existé. Un cadeau tombé du ciel pour tous les (nombreux) utilisateurs qui n’ont jamais demandé à ce que Copilot vienne polluer leur logiciel.

D’autant qu’en plus de forcer ces derniers à utiliser son IA, Microsoft n’a pas pris soin de s’assurer qu’elle fonctionnait bien au préalable. Lors de son intégration à Outlook, cette dernière était pétrie de bugs qui la rendaient encore plus désagréable et envahissante. Pour information, ce bug apparaît dans la version 20026.20182 d’Outlook. Si vous êtes sur celle-ci et que vous n’appréciez pas particulièrement Copilot, nul besoin de vous presser d’installer la prochaine mise à jour.


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