Pixel 9 et 10 : Google refuse de corriger ce bug très agaçant qui gâche la vie des utilisateurs depuis des mois

Depuis le mois de mai, les utilisateurs de Pixel 9 et 10 se coltinent un bug très désagréable lorsqu'ils passent un appel. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir alerter Google sur les forums dédiés. Réponse de l'intéressé : cela ne vaut pas le coup d'essayer de le corriger.

Certes, les Pixel sont connus pour avoir des lancement pour le moins difficiles, toujours gâchés par une multitude de bugs repérés par les utilisateurs à la sortie. Mais on peut au moins reconnaître à Google le fait que ces derniers sont, le plus souvent, corrigés rapidement. Mais pour cela, encore faudrait-il que la firme ait envie de le faire. Et visiblement, ce n'est pas le cas pour tous les bugs, quand bien même ces derniers existent depuis un certain temps.

En mai dernier, des signalements ont commencé à être postés sur les forums communautaires de Google, faisant part d'un problème avec l'application Téléphone. Lorsque l'utilisateur passe un appel et qu'il souhaite passer en haut-parleur, le bouton dédié ne répond pas tout de suite. Après avoir appuyé dessus, il faujt généralement attendre quelques secondes avant que le switch ait lieu entre les hauts-parleurs internes et externes.

Google ne corrigera pas ce bug qui agacent les utilisateurs de smartphones Pixel

Rien de bien dramatique certes, mais tout de même bien embêtant si vous souhaitez conserver la confidentialité de votre appel ou, au contraire, le partager avec votre entourage. D'autant que le bug semble toucher plusieurs modèles de Pixel. Si les premiers signalement concernaient nécessairement les Pixel 9, le problème semble également toucher les Pixel 10 depuis leur sortie. Aussi, plusieurs autres utilisateurs ont tenté d'alerter Google pour enfin obtenir un correctif.

Mais l'entreprise ne semble pas pressée de venir à leur rescousse. « Nous clôturons ce ticket car nous ne disposons pas d'informations suffisantes pour agir. Si le problème persiste, veuillez créer un nouveau ticket et y ajouter les informations pertinentes ainsi qu'un lien vers le ticket précédent. » Voici la réponse de cette dernière à l'un des sujets traitant du bug. Pour l'heure, il semblerait donc que la seule solution soit de rétrograder son application Téléphone à une version antérieure.