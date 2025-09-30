La Samsung Galaxy Ring est frappée par ces graves problèmes de batterie

Après l’incident récent vécu par un YouTuber contraint de retirer sa Galaxy Ring à l’hôpital, le bijou connecté de Samsung refait parler de lui. Cette fois, ce sont des soucis d’autonomie qui inquiètent. Plusieurs utilisateurs rapportent que la bague a de graves problèmes de charge.

Les bagues connectées séduisent de plus en plus grâce à leur format discret et à leurs fonctions de suivi de santé. Samsung a marqué les esprits avec sa Galaxy Ring, lancée comme une alternative crédible aux modèles déjà présents sur le marché. Mais après l’enthousiasme du départ, les témoignages négatifs se multiplient. Le bijou, censé accompagner l’utilisateur au quotidien, semble souffrir de problèmes techniques de plus en plus fréquents.

Il y a quelques jours de cela, un YouTuber bien connu racontait avoir dû se rendre aux urgences à cause de sa Galaxy Ring. La batterie de l’accessoire aurait gonflé alors qu’il la portait, rendant impossible son retrait. Après plusieurs tentatives infructueuses, c’est finalement à l’hôpital que le créateur de contenu a pu s’en débarrasser. Samsung avait alors parlé d’un incident “rare”. Mais l’affaire a contribué à attirer l’attention sur la fiabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy Ring se décharge en quelques heures seulement

De nouveaux problèmes viennent désormais s’ajouter à cette affaire. Comme l’a relevé Android Authority à partir des forums de Samsung et de Reddit, de nombreux utilisateurs se plaignent d’une chute soudaine et brutale de l’autonomie de leur Galaxy Ring. Alors que la bague pouvait tenir près d’une semaine sur une seule charge, certains expliquent qu’elle se vide désormais en moins d’une journée. Dans certains cas, l’accessoire passe de plusieurs jours d’autonomie à seulement quatre heures.

Face à ces plaintes, Samsung a reconnu la situation sur ses propres forums et propose plusieurs solutions. Certains utilisateurs ont obtenu un remplacement ou un remboursement, parfois après de longues démarches auprès du service après-vente. D’autres évoquent des échanges difficiles, avec des stocks limités ou des délais importants. Ces retours d’expérience, ajoutés à l’incident du YouTuber, fragilisent l’image de la Galaxy Ring. Le bijou, censé être un compagnon fiable, est désormais associé à des problèmes de batterie préoccupants.