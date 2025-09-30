Ce youtubeur finit aux urgences à cause de sa Galaxy Ring

Un youtubeur porteur de la Galaxy Ring depuis environ un an a dû être transporté à l’hôpital en urgence à cause d'un souci avec la bague. Samsung évoque un “incident rare”, mais le mal est fait.

Si l'engouement autour de la Galaxy Ring de Samsung s'est calmée, beaucoup portent encore la bague connectée au doigt. Avec ses fonctionnalités de suivi de santé poussées, elle reste une bonne alternative aux autres marques du secteur comme Oura pour ne citer qu'elle. D'une manière générale, le lancement de l'accessoire s'est bien déroulé. Contrairement à ce que l'on peut voir avec la plupart des smartphones haut de gamme dans les semaines qui suivent leur sortie, assez peu de problèmes ont été signalés.

Celui qu'a vécu le youtubeur ZONEofTECH vient contrebalancer ce constat, bien qu'il a fallu attendre un an après l’acquisition de la Galaxy Ring pour que cette dernière face des siennes. Alors qu'il est à l'aéroport pour continuer un voyage démarré il y a 47 heures, il ressent une gêne qui se transforme rapidement en douleur au niveau de son index gauche. C'est là qu'il porte la bague connectée. Il regarde de plus près et comprend rapidement ce qui est en train de se passer.

Sa Galaxy Ring l'envoie aux urgences, que s'est-il passé ?

Sans raison apparente, la batterie de la Galaxy Ring s'est mise à enfler alors que l'homme l'a portait au doigt. Il a beau essayer de l'enlever, rien n'y fait. De l'eau savonneuse puis un genre de lotion pour les mains ne rendent pas l'anneau suffisamment glissant pour qu'il puisse le retirer. Finalement, la compagnie aérienne refuse que ZONEofTECH monte à bord de l'avion étant donné les risques.

La douleur étant de plus en plus insupportable, le vidéaste est finalement transporté aux urgences. Les équipes parviennent à lui retirer la Galaxy Ring en faisant désenfler son doigt avec de la glace puis en appliquant un lubrifiant médical. Vous pouvez voir la batterie enflée sur la photo ci-dessus, prise peu de temps après. Samsung a déclaré qu'il enquêtait sur l'incidenr, tout en le qualifiant de “rare“. À ce stade, on ignore ce qui a déclenché le gonflement de la batterie de la bague.