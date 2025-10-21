N’achetez surtout pas cette pâte thermique, elle endommage les composants de votre PC

Une pâte thermique à petit prix disponible sur Amazon France cause la corrosion des processeurs et d'autres composants des PC.

La pâte thermique est essentielle au moment de monter son PC pour optimiser le refroidissement de celui-ci. Elle permet d'améliorer les performances des solutions de refroidissement en facilitant le transfert de chaleur et en permettant donc de garder la machine un peu plus au frais. Mais comme pour n'importe quel produit, toutes les pâtes thermiques ne se valent pas et il vaut parfois mieux ne pas opter pour l'option la moins chère, car celle-ci peut finalement nous coûter que prévu.

Le site allemand spécialisé Igor's Lab tire la sonnette d'alarme sur une référence bien précise de pâte thermique. Il s'agit de la SGT-4 de la marque sud-coréenne Amech, facilement accessible en France, via Amazon par exemple, et qui a séduit de nombreux clients pour ses prix bas. On retrouve par exemple 4 grammes de pâte thermique Amech SGT-4 pour 7 euros, ou 20 grammes pour 11,40 euros. Un tarif très attractif, mais qui cache un danger pour les composants de votre ordinateur.

La pâte thermique qui corrode les processeurs

Igor's Lab avait déjà critiqué cette pâte thermique il y a un an lors de ses tests. Il lui reprochait un comportement chimique atypique, avec une conductivité thermique mesurée nettement inférieure aux promesses du fabricant, et une forte odeur de vinaigre qui s'en dégageait.

Et il semble qu'il avait raison à l'époque, car des utilisateurs ont commencé à se plaindre de la présence de corrosion sur certains de leurs composants, comme des processeurs ou des ventilateurs, suite à l'application de la SGT-4. Plusieurs témoignages ont notamment été partagés sur le forum coréen Quasarzone. Pourtant, sur Amazon, la majorité des avis sont positifs et personne ne s'en plaint. Le phénomène ne touche donc peut-être pas tout le monde, ou certains utilisateurs n'ont peut-être pas encore remarqué de problèmes.

Igor's Lab critique fortement Amech, qui n'a jamais pris au sérieux les critiques sur son produit, se contentant d'affirmer qu'il est conforme aux normes européennes REACH et RoHs sur les substances dangereuses. Nous vous recommandons en tout cas d'éviter la SGT-4 pour votre PC et de vous tourner vers des solutions plus éprouvées, comme la Thermal Grizzly Kryonaut, l'Arctic MX-6 ou la Noctua NT-H2.