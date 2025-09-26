Grâce à cette mise à jour, votre smartphone Samsung va choisir plus intelligemment entre réseau mobile et Wi-Fi

Avec One UI 8.5, votre smartphone Samsung devrait sélectionner plus efficacement le réseau le plus efficace entre Wi-Fi et mobile.

Samsung est en plein développement de One UI 8.5, une mise à jour mineure qui va optimiser la dernière grande version de sa surcouche logicielle. Tous les smartphones compatibles avec One UI 8 vont la recevoir. Et elle devrait, entre autres, améliorer les performances de connectivité à internet de votre smartphone.

Comme le rapporte SammyGuru, One UI 8.5 intègre diverses nouveautés relatives aux paramètres Wi-Fi pour améliorer la fiabilité des connexions réseau. Un mode Priorité aux données en temps réel a par exemple a été ajouté. Il sert à concentrer la bande passante disponible pour les appels vidéo ou les jeux en ligne. L'utilisation des données en arrière-plan, comme le téléchargement de mises à jour d'applications, passe alors en second lieu. La différence avec l'option Prioriser les données en temps réel de One UI 8 n'est toutefois pas encore claire.

Réseau mobile ou Wi-Fi ? One UI 8.5 choisit pour vous

La bascule entre le réseau Wi-Fi et le réseau mobile est aussi un enjeu sur lequel travaille Samsung. Deux options basées sur l'IA sont attendues dans One UI 8.5 à ce sujet. La fonction Intelligent Link Assessment va apprendre des données de liaison Wi-Fi pour basculer intelligemment vers les données mobiles quand nécessaire.

Intelligent Network Switch va lui basculer entre le réseau Wi-Fi et le réseau mobile en fonction de l'historique des transferts Wi-Fi lorsque l'utilisateur se déplace. On ne sait pas avec certitude ce que cela signifie, mais on peut penser que le système va mieux prendre en compte vos habitudes pour déterminer s'il faut utiliser le réseau domestique ou mobile. Par exemple, quand vous sortez de chez vous et que le réseau Wi-Fi est encore à portée, mais plus suffisamment efficace, comme dans l'ascenseur de l'immeuble, le mobile passerait automatiquement au réseau mobile si vous avez régulièrement coupé la connexion Wi-Fi de manière manuelle à ce moment.

Samsung tente en tout cas de faire évoluer l'expérience réseau dans le bon sens. On espère que ces nouveautés fonctionneront convenablement une fois qu'elles seront disponibles. One UI 8.5 pourrait être déployé début 2026 avec les Galaxy S26.