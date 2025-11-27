One UI 8.5 : marre du mode sombre inachevé ? Samsung s’attaque enfin à cette bizarrerie agaçante des smartphones Galaxy

One UI 8.5 va opérer plusieurs changements sur l’interface des smartphones Galaxy. La surcouche de Samsung pourrait notamment corriger le plus gros défaut du mode sombre. Le résultat promet un aspect plus soigné, donnant l’impression d’un véritable mode sombre abouti.

Lorsqu’il s’agit de donner le moindre détail sur One UI 8.5, les leakers s’en donnent à cœur joie. Et pour cause, la prochaine itération de la surcouche de Samsung basée sur Android 16 pourrait être plus importante que prévu : suggestions contextuelles automatiques alimentées par Galaxy AI, amélioration de la Now Bar, ou encore nouvel écran de verrouillage…

Alors que la sortie de la première bêta One UI 8.5 est pressentie pour le 8 décembre prochain, le flot des rumeurs ne tarit pas. La dernière fuite en date concerne le mode sombre : la prochaine mouture de la surcouche de Samsung pourrait enfin corriger son problème le plus persistant.

One UI 8.5 va enfin offrir aux smartphones Galaxy un mode sombre digne de ce nom

Jusqu’à présent, les icônes étaient les grandes oubliées du mode sombre de Samsung : si vous activiez ce dernier, l’interface basculait, mais les icônes conservaient leur aspect lumineux du mode clair. Au-delà du côté esthétique, cela allait complètement à l’encontre de la raison d’être du mode sombre, censé améliorer le confort et réduire l’éblouissement en apportant une harmonie visuelle.

Mais grâce à One UI 8.5, les icônes pourraient enfin cesser de faire de la résistance et devenir complètement cohérentes avec l’esthétique du sombre. C’est en tout cas ce que suggère un clip partagé par le leaker Galaxy Techie sur X (ex-Twitter).

Sur cette vidéo, on note que l’arrière-plan des applications se synchronise avec le mode sombre et passe ainsi au noir lorsqu’il est activé. Autre nouveauté : les icônes se dotent désormais d’une légère ombre 3D – aussi bien en mode clair qu’en thème sombre. Cela vient confirmer la rumeur – que l’on vous partageait déjà en octobre – selon laquelle Samsung mise sur des icônes en 3D dans One UI 8.5 pour donner du relief à sa page d’accueil.

Samsung is finally working on dark app icons in One UI 8.5. Some apps are changing their background to black when dark mode is enabled. The icons have a 3D shadow in both light and dark modes. I will share the .png files of all the new icons, as many of them are yet undiscovered. pic.twitter.com/Y4lXWdFG7L — Galaxy Techie (@GalaxyTechie) November 26, 2025



Cette évolution devrait offrir un aspect plus soigné à l’écran d’accueil, mais surtout, elle s’inscrit dans une stratégie plus large de Google, qui a récemment rendu obligatoire la fonction « Themed Icons » : la firme de Mountain View a en effet mis à jour la politique du Play Store pour forcer les développeurs à permettre aux utilisateurs de personnaliser la couleur de leurs icônes.