Cette smart TV gratuite qui diffuse des pubs en continu rapporte gros, mais pas autant que prévu

Le constructeur qui promettait de complètement révolutionner l'industrie de la télévision a revu ses ambitions à la baisse. Ce dernier n'a pas franchement réussi à atteindre son objectif de 500 000 ventes. En revanche, le dispositif s'avère d'ores et déjà très rentable.

En 2023, un nouvel acteur dans le secteur de la télévision promettait une révolution du secteur, “la plus grande depuis la télévision en couleur” d'après ses propres termes. La révolution en question prenait la forme d'une smart TV 4K HDR de 55 pouces entièrement gratuite. Inutile de débourser le moindre centime pour se procurer un téléviseur dernière génération à la fiche technique plus qu'honorable. Il y a, bien sûr, une légère contrepartie.

La smart TV en question n'arrive pas seul dans son emballage. À ses côtés, un second petit écran, entièrement dédié à la publicité. Celui-ci vient se nicher en dessous du téléviseur et diffuse donc des réclames en contenu, personnalisées en fonction de vos habitudes de consommation. D'un côté, son constructeur Telly s'attendait à un véritable carton, prédisant 500 000 unités écoulées en seulement quelques mois. Du côté du grand public, tout le monde s'attendait à gigangesque four. Il s'avère que la réalité se trouve entre les deux.

La TV gratuite avec pub va-t-elle vraiment révolutionner l'industrie ?

Sans surprise, Telly n'a pas atteint ses 500 000 utilisateurs prévus. En novembre 2025, le service comptait 35 000 téléviseurs distribués à travers les États-Unis, bien loin des prédictions donc, sans pour autant être un échec cuisant. D'autant que ce chiffre n'a de cesse d'augmenter, lentement mais sûrement. D'après un rapport obtenu par le média Lowpass, Telly aurait d'ores et déjà commandé 110 000 autres smart TV au fabricant Foxconn.

Mais la véritable surprise se trouve du côté de sa rentabilité. Toujours selon le même rapport, Telly rapporterait 50 dollars par utilisateur et par trimestre. C'est beaucoup plus qu'un service de streaming gratuit tel que Roku, fonctionnant sur le même principe, qui lui génère “seulement” 41 dollars par utilisateur… et par an. Nul doute qu'il y a là tout un marché à creuser et que le projet est loin d'être mort. En revanche, son service va devoir s'améliorer. Le rapport note en effet de nombreux problèmes à la livraison, avec pas moins de 10% des téléviseurs arrivant cassés auprès de l'utilisateur.

