Le Pixel 10 perd ses moyens face à ce jeu culte, Google a-t-il fait le mauvais choix de GPU ?

Le tout nouveau Pixel 10 fait parler de lui… mais pas pour les raisons qu’espérait Google. Des vidéos devenues virales montrent le smartphone complètement perdu face à un célèbre jeu mobile. De quoi faire sourire les joueurs, mais beaucoup moins les ingénieurs de Mountain View.

Annoncé lors de la conférence Made by Google du 20 août 2025, le Pixel 10, que nous avons testé récemment, s’est rapidement imposé comme un modèle élégant et équilibré. Proposé à partir de 899 euros, il reprend les codes esthétiques des générations précédentes tout en misant sur la simplicité d’Android 16 et sur l’intelligence artificielle Gemini, intégrée au cœur du système. Le smartphone nous avait convaincus par son écran lumineux, sa bonne autonomie et la qualité de ses photos, malgré quelques limites en puissance brute pour les jeux les plus exigeants.

Mais depuis quelques jours, le Pixel 10 est devenu la star d’un tout autre genre sur les réseaux sociaux. Des vidéos virales montrent le téléphone en pleine crise face à une application très populaire. Les images, partagées par des milliers d’utilisateurs, montrent des écrans qui clignotent, des commandes qui se bloquent et un smartphone à la peine, ce qui a immédiatement relancé le débat sur les choix techniques faits par Google cette année.

Pixel 10 Pro XL literally dying while running Genshin Impact 💀 This is Google's finest btw pic.twitter.com/vB8ltY3MSq — Abhinovv (@Abhinov_v) October 5, 2025

Genshin Impact met à genoux le Pixel 10 à cause du nouveau GPU PowerVR

Derrière cette affaire se cache une décision matérielle passée presque inaperçue au lancement. Le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL utilisent un processeur graphique PowerVR DXT-48-1536, développé par Imagination Technologies. Google a ainsi abandonné les GPU Mali d’ARM, présents sur les générations précédentes. Problème : depuis la mise à jour 5.0 de Genshin Impact, sortie en août, le jeu ne prend plus en charge ces GPU. Résultat, sur certains Pixel 10, l’écran clignote, les textures disparaissent et le titre devient presque injouable, rappelant à quel point le choix de ce composant peut peser lourd dans les performances d’un smartphone.

Pour l’instant, tous les Pixel 10 ne semblent pas touchés. Les tests réalisés par plusieurs médias spécialisés montrent que la majorité des jeux tournent correctement, et qu’une mise à jour logicielle pourrait corriger le problème. Le GPU PowerVR dispose d’un nouveau pilote, publié en août, qui ajoute la compatibilité Android 16 et Vulkan 1.4, mais Google ne l’a pas encore déployé. Si la situation persiste, la firme pourrait devoir revoir sa stratégie graphique pour éviter que ses prochains smartphones haut de gamme ne se retrouvent à nouveau dans une tempête médiatique.