Volvo lève le voile sur son EX90, la mise à jour Windows 11 22H2 est enfin disponible, c’est le récap’ de la semaine

Volvo présente son SUV électrique EX90, téléchargez la nouvelle mise à jour de Windows 11, le Wi-Fi 7 pourrait arriver en 2024, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Tesla est encore sujet à une nouvelle défaillance et se voit contraint de rappeler plus d’un million de véhicules, Volvo lève le voile sur l’EX90 qui pourra surveiller le comportement de ses conducteurs. Un développeur fait le bonheur des utilisateurs Android en proposant une version de la fameuse Dynamic Island et Microsoft publie enfin sa mise à jour baptisée « 22H2 ».

Téléchargez Windows 11 22H2

La nouvelle version de Windows 11, baptisée 22H2, est enfin disponible pour tous les utilisateurs. Publiée mardi par Microsoft, la mise à jour perfectionne l’expérience Windows 11 avec de nouvelles fonctions de productivité, de sécurité ou encore d’accessibilité. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour savoir comment facilement télécharger Windows 11 22H2.

Lire : Windows 11 22H2 : la mise à jour est enfin disponible pour tous, voici comment la télécharger

La norme Wi-Fi 7 pourrait arriver dès 2024

C’est un rapport de DigiTimes qui suggère que la norme sans fil Wi-Fi 7 pourrait être disponible sur certains smartphones dès le second semestre de l’année 2024. Le Wi-Fi 7 offrira des débits largement plus rapides et réduira la latence du streaming vidéo en 4K et 8K. Parmi les smartphones compatibles, on trouvera probablement les Galaxy S25 et pourquoi pas certains futurs iPhone.

Lire : Wi-Fi 7 : les premiers smartphones compatibles arriveraient dès 2024

Volvo surveille votre taux d’alcoolémie

Volvo a profité d’une conférence de presse partagée sur YouTube pour annoncer le lancement de l’EX90, un véhicule SUV 100% électrique. Volvo vise à perfectionner ses compétences en matière de sécurité en s’équipant de “l'un des ensembles de capteurs les plus avancés du marché”. Volvo ajoute notamment des capteurs qui auront pour fonction d’analyser le comportement de l’automobiliste afin de l'empêcher de prendre le volant s’il n’est pas en état de conduire à cause de l’alcool ou de la fatigue par exemple.

Lire : Volvo présente l’EX90, un SUV électrique capable de détecter si vous avez bu

Android profite enfin de la Dynamic Island

La barre de notification Dynamic Island, jusqu’à présent réservée aux utilisateurs d’iPhone, est désormais disponible sur Android. En effet, un développeur a créé l’application DynamicSpot, encore plus facile à personnaliser que la version originale. Le développeur de l'ilôt dynamique assure qu’aucune de vos données personnelles ne sera partagées.

Lire : La Dynamic Island de l’iPhone 14 sur Android, c’est possible avec cette app

Une nouvelle défaillance chez Tesla

Tesla a été contraint de rappeler plus d’un million de véhicules aux États-Unis. Comme l’a expliqué la NHTSA, de nombreux modèles du constructeur sont victimes d’un dysfonctionnement du dispositif de sécurité des vitres électriques. Pour éviter tout risque d’accidents, Tesla avertira les propriétaires des véhicules concernés par courrier dès le 15 novembre.

Lire : Tesla rappelle plus d’un million de véhicules à cause d’un problème de sécurité avec les vitres

Nos tests de la semaine

Razer Deathstalker V2 Pro : un clavier presque parfait

Razer propose un clavier au design fin et sobre, très agréable à utiliser et qui ne subit aucune latence. On apprécie son excellente autonomie et ses effets Chroma pour les jeux. Le Razer Deathstalker V2 Pro est un accessoire presque parfait qui reste encore un peu trop cher. On regrette que le logiciel intégré Razer Synapse soit souvent trop fouillis.

Lire : Test Razer Deathstalker V2 Pro : un superbe clavier qui manque de peu la perfection

Samsung Galaxy Watch5 Pro : 4,5/5 pour cette smartwatch de qualité

Samsung propose enfin un concurrent digne de l’Apple Watch avec la Galaxy Watch5 Pro. La montre, au design élégant et solide, est dotée d’un bel écran AMOLED, de cadrans personnalisables et il vous est possible de changer de bracelets en fonction de vos goûts. On apprécie sa navigation fluide et réactive, ainsi que ses nombreuses fonctions sport et santé. Attention, cette montre n’est pas faite pour vous si vous avez un iPhone ou si vous cherchez une montre qui se charge rapidement.

Lire : Test Samsung Galaxy Watch5 Pro : enfin équipée pour faire de l’ombre à l’Apple Watch ?

Asus ROG Phone 6D Ultimate : Asus frappe fort avec cet excellent smartphone gaming

Design, performances, autonomie, expérience audio, l’Asus ROG Phone 6D Ultimate atteint ses objectifs de qualité. On regrette qu’Asus ait augmenté ses tarifs, même si cela peut s’expliquer par l’AeroActive Cooler 6 et par l’AeroActive Portal qui est une fabuleuse innovation pour la dissipation de chaleur. Amis joueurs, vous pourriez être conquis par ce smartphone gaming, à condition de ne pas avoir besoin d’un bon photophone.

Lire : Test Asus ROG Phone 6D Ultimate : ce smartphone ne manque pas d’air