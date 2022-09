La Dynamic Island de l’iPhone 14 sur Android, c’est possible avec cette app

Un développeur propose une version pour Android de la déjà fameuse Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro.

Les critiques pleuvent sur l'iPhone 14 d’Apple. Pas révolutionnaires, trop chers, l'appareil photo est buggé. On dira ce que l’on veut des derniers smartphones de la firme à la pomme, mais il y a bien une nouveauté que tout le monde leur envie : la Dynamic Island, une barre de notification d’un nouveau genre. Cette dernière fait déjà des émules auprès des développeurs Android. Un contributeur régulier de XDA Developers a déjà programmé un équivalent du petit îlot des iPhone 14 Pro pour les appareils Android. L’application s’appelle dynamicSpot, elle est gratuite (la version pro est payante) et sans pub.

dynamicSpot permet à tous les utilisateurs de smartphones sous Android de jouir de la même expérience que les possesseurs d’iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cela leur coûtera infiniment moins cher, car rappelons-le, un iPhone 14 Pro coûte au minimum 1329 € en France, tandis que l’application de Jawomo ne coûte que 3,99 € ou rien du tout si vous ne souhaitez pas profiter de toutes les fonctionnalités supplémentaires.

dynamicSpot offre une personnalisation plus poussée que la Dynamic Island d'Apple

Bien que l’app soit encore en bêta, elle est déjà totalement fonctionnelle. Le développeur est totalement à l’écoute des utilisateurs et recevra volontiers tous les retours d’expérience sur le forum XDA dédié. On constate avec plaisir que dynamicSpot est plus facile à personnaliser que la Dynamic Island originale. Après son installation, vous devrez préciser quelles notifications surveiller afin que l'application les intercepte et les formate à sa manière. Vous devrez aussi choisir quelles applications peuvent générer une notification. L'app est compatible avec les applications musicales, avec les minuteurs et autres alarmes, et même avec les applications de cartographie.

Il est également possible de personnaliser l’apparence de l'îlot dynamique. Position verticale, placement horizontal, dimensions de la bulle de notification ou son arrondi. En soit, toutes ces fonctionnalités sont déjà très intéressantes, mais si vous souhaitez pousser l’expérience de personnalisation encore plus loin, n'hésitez pas à soutenir le développeur et à vous procurer la version Pro. Celle-ci vous permettra, par exemple, de voir les notifications de dynamicSpot directement depuis l’écran verrouillé. Notons pour les plus soucieux de sécurité que bien que l’app demande un accès presque total à tous les droits de votre appareil, son développeur affirme qu’aucune donnée n’est collectée ou partagée. Jawomo est un membre reconnu de la communauté XDA Developers, ce qui est normalement un gage de fiabilité.

Source: XDA Developers