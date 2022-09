Wi-Fi 7 : les premiers smartphones compatibles arriveraient dès 2024

Les smartphones pourraient bientôt offrir des débits beaucoup plus rapides d’ici quelques années, puisqu’on s’attend désormais à ce que les premiers appareils compatibles avec la nouvelle norme Wi-Fi 7 arriveraient en 2024.

Selon un nouveau rapport de DigiTimes, citant des fabricants de circuits intégrés et des laboratoires d'inspection, les premiers smartphones compatibles la nouvelle norme sans fil Wi-Fi 7 (802.11be) seront dévoilés au second semestre de l’année 2024. Cela confirme donc les rapports précédents qui affirmaient que les premiers PC portables compatibles seraient lancés par Intel dès 2024.

Samsung est historiquement le premier fabricant à prendre en charge cette nouvelle norme, ce qui signifie que les premiers smartphones à l’utiliser pourraient être les Galaxy S24, mais ceux-ci pourraient arriver un peu trop tôt, au début de l’année 2024. Il est donc certain que les Galaxy S25 seront compatibles avec cette nouvelle technologie.

Le Wi-Fi 7 va faire s’envoler les débits sur vos smartphones

Comme nous avions déjà pu le voir précédemment lorsque la Wi-Fi Alliance a annoncé la norme, le prochain Wi-Fi 7 utilisera des canaux de 320 MHz et prendra en charge la technologie de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) 4K pour offrir des vitesses jusqu'à 2,4x plus rapides que le Wi-Fi 6. La technologie Wi-Fi 6E, actuellement disponible sur les appareils haut de gamme les plus récents, ne sera donc qu’une norme de transition.

La Wi-Fi Alliance précise que la prochaine génération de Wi-Fi 7 réduira davantage la latence pour prendre en charge le streaming vidéo 4K et 8K, les expériences AR/VR, et plus encore avec le même nombre de bandes Wi-Fi 6E. On s’attend également à ce que le Wi-Fi 7 offre des débits théoriques d’au moins 30 Gbps, voire 40 Gbps.

Il s'agit d'une amélioration notable de la vitesse, car on le rappelle, le Wi-Fi 6 offre des vitesses allant jusqu'à 9,6 Gbps, et le Wi-Fi 5 plafonne à 3,5 Gbps. Même si les smartphones deviendront rapidement compatibles d’ici seulement quelques années, il faudra également que des routeurs compatibles arrivent sur le marché, puis que les opérateurs mettent à jour leurs propres appareils pour en faire profiter un large public.

On ne sait pas encore quand Apple pourrait prendre en charge le Wi-Fi 7, mais il convient de noter qu'Apple n'a même pas adopté le Wi-Fi 6E, qui est pourtant disponible depuis 2019. On s’attend donc à ce que ses concurrents sur Android conservent toujours une longueur d’avance dans ce domaine.

Source : DigiTimes