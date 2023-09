Volkswagen présente la ID. GTI Concept, sa déclinaison musclée de la Volkswagen ID. 2 électrique à moins de 25 000 €

Volkswagen entend bien perpétuer le blason GTI même après la fin annoncée des motorisations thermiques en 2035. Le constructeur vient ainsi de dévoiler l'ID. GTI Concept, une déclinaison plus sportive de sa future citadine ID.2, qui est attendue en 2026.

La famille ID de véhicules électriques de Volkswagen continue de s'agrandir. La gamme comptera bientôt huit modèles avec l'arrivée imminente de la Volkswagen ID.7, qui viendra rejoindre les Volkswagen ID.3, ID.4 et sa déclinaison GTX, ID.5 et son pendant GTX là aussi, sans oublier le récent ID. Buzz et sa version cargo. Il manquait encore à l'appel une citadine électrique plus abordable (on parle de moins de 25 000 euros), un rôle qui sera tenu par la future ID.2. Au final, Volkswagen devrait lancer onze nouveaux modèles électriques sur le marché d’ici 2027.

Cette dernière ayant été dévoilée en mars dernier, c'est au tour de sa déclinaison plus sportive d'être mise sur le devant de la scène à l'occasion du salon IAA qui se tient actuellement à Munich. La présentation de celle qui a été baptisée Volkswagen ID. GTI Concept n'a d'ailleurs rien de fortuite quand on sait que la première Golf GTI avait été présentée il y a 48 ans jour pour jour au salon IAA de Francfort.

La GTI commence sa mue à l'heure de l'électrique

La compacte électrique arbore donc elle aussi le célèbre blason GTI (avec un “i” pour intelligente à la place d'injection), qu'on croyait définitivement condamné avec la fin des motorisations thermiques qui est annoncé pour 2035 en Europe. Il n'en sera donc rien, à l'instar de Porsche qui n'a pas hésité à reprendre l'appellation Turbo pour ses modèles électriques Taycan les plus puissantes.

Nous avons pu approcher cette Volkswagen ID. GTI Concept lors de la soirée du Groupe Volkswagen, qui s'est tenue la veille de l'ouverture du salon de l'automobile bavarois. Forcément, elle repose elle aussi sur la plateforme MEB (plateforme modulaire électrique) à l'instar de tous les modèles électriques du groupe à date. Ceci étant, ce modèle s'illustre par ses proportions et son allure musclée. Il s'agit néanmoins bien d'une compacte avec une longueur de 4,104 m et un empattement généreux de 2,60 m grâce à des porte-à-faux extrêmement courts. Affichant 1,84 m de large pour 1,499 m de haut, la Volkswagen ID. GTI Concept est posée sur d’imposantes jantes en alliage de 20 pouces chaussées de pneus Performance 245/35 pour renforcer son allure. Autre clin d'œil à la première génération de Golf GTI, elle adopte une peinture en “Argent diamant métallisé”.

Tous les attributs d'une GTI

Forcément, Volkswagen n'a pas hésité à reprendre tous les attributs de sa gamme GTI sur la Volkswagen ID. GTI Concept. À commencer par la calandre emblématique avec son liseré rouge. Ce dernier s’étend sur toute la largeur du concept car, juste en dessous des projecteurs Matrix LED “IQ.Light” qui lui confèrent un regard plutôt agressif.

En revanche, le bouclier est inédit et inspiré du monde du sport automobile. Il intègre un splitter noir, qui se prolonge vers le haut avec une prise d’air qui reprend la structure en nid d’abeille caractéristique des GTI depuis la 5ème génération. On remarque aussi les deux œillets de remorquage rouges à l'instar de ceux qui sont utilisés en compétition automobile.

Modernité oblige, le logo Volkswagen est éclairé en blanc et des feux de jour à LED verticaux prennent place au niveau des “rideaux d’air” avant. Ceux-ci dirigent le flux d’air vers les passages de roue, puis de manière ciblée vers l’extérieur. L'intérêt est double au-delà du côté esthétique qui donne l'impression que la Volkswagen ID. GTI Concept est collée à la route avec les feux de jour verticaux à LED. D'une part en améliorant le comportement aérodynamique de la voiture électrique, et d'autre part en refroidissant les freins. À propos d'aérodynamique, les rétroviseurs extérieurs ont été travaillé avec leur coque moins imposante qui ajoute à la modernité de la Volkswagen ID. GTI Concept.

On vous épargnera la longue liste des autres éléments caractéristiques de la GTI en citant simplement les élargisseurs de passages de roues en noir mat et le montant C sur le profil, le spoiler de toit noir (sous lequel prend place une étroite bande de LED qui s’étend sur toute la largeur du véhicule faisant aussi office de troisième feu stop), sans oublier les feux et le diffuseur arrière.

Un intérieur de GTI dans la Volkswagen ID. GTI Concept

Lancée en 1976, la première GTI bénéficiait aussi de certains attributs caractéristiques dans son habitacle. On se souvient notamment des désormais célèbres sièges sport avec leurs motifs écossais, du volant creusé à trois branches ou encore du pommeau du levier de vitesses en forme de balle de golf. On retrouve en partie ces éléments dans la Volkswagen ID. GTI Concept, mais d'une manière forcément plus moderne.

Le volant adopte un double méplat et intègre des boutons et des molettes de contrôle. Les sièges reprennent le motif écossais au niveau de l'assise, tandis que le dossier est équipé d’un capteur de pulsations baptisé “GTI Heartbeat”. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un élément à LED qui émet des pulsations rouges lorsque le véhicule est verrouillé et que l'alarme est activée. Tout aussi inutile mais cool, le pédalier en aluminium est toujours habillé des signes stop (un carré sur la pédale de frein) et lecture (deux triangles qui pointent vers la droite sur la pédale d’accélérateur).

Entre tradition et modernité

En l'absence de levier de vitesses, la console centrale de la Volkswagen ID. GTI Concept accueille une molette multifonction qui rappelle une balle de golf. Elle permet de choisir les différents profils de conduite et les interfaces personnalisées de l'instrumentation numérique.

Cette dernière est assurée par un écran de 10,9 pouces qui reprend propose notamment un cadran vintage inspiré de celui de la Golf GTI I série 2. Bien entendu, un deuxième écran prend place au centre du tableau de bord avec une dalle tactile de 12,9 pouces.

Volkswagen propose des commandes de climatisation éclairées qui diffèrent des modèles ID actuels, et qui semblent plus pratiques. À cela s’ajoute également un bouton rotatif, qui permet de régler le volume du système d’info divertissement.

Le tout est complété par un système d'affichage tête haute en réalité augmentée qui évolue par rapport à ce qu'on connait aujourd'hui dans les voitures électriques du constructeur. En effet, l'affichage n'est plus réservé au seul conducteur mais aussi visible par le passager avant. Il permet de consulter des informations directement dans le champ de vision, et notamment la vitesse de la Volkswagen ID. GTI Concept et l’autonomie de sa batterie.

Un modèle pensé pour le circuit… et la ville

Mais le véhicule ayant une vocation plus sportive, l'activation du mode GTI va plus loin en affichant carrément le tracé des circuits du monde entier sur le pare-brise. Le conducteur peut aussi voir sa position sur la grille s'il est engagé dans une course tandis que le passager aura notamment accès aux temps de passage.

Pour autant, Volkswagen n'oublie pas la vocation première d'une citadine, en précisant avoir apporté une attention toute particulière aux aspects pratiques. En témoignent les cinq places et le coffre qui affiche un volume de 490 litres ainsi qu'un espace de rangement supplémentaire sous le plancher. Et en rabattant la banquette arrière 60/40, le volume du coffre passe alors à 1 330 litres.

Plus original et comme dans l'ID. 2, la Volkswagen ID. GTI Concept bénéficie d'un espace de rangement supplémentaire qui rappelle les Magic Seats chers à Honda. Celui-ci offre un volume de 50 litres en soulevant la banquette arrière qui est équipée d'une poignée. De quoi accueillir des effets personnels, et mêmes les câbles de recharge qui sont parfois difficilement accessibles quand le coffre est plein et qu'ils sont rangés dans le compartiment sous le plancher. À noter que cet espace de rangement est verrouillable pour sécuriser un ordinateur portable ou une tablette qui pourra être rechargé via une prise. D'ailleurs plusieurs ports USB type C sont prévus dans l'habitacle, qui délivrent une puissance de 45 W chacun, tandis que les autres appareils profiteront de la prise 230 V. Enfin deux supports de charge par induction prennent place sur la console centrale à l'instar de la Tesla Model 3.

Le modèle de série de la Volkswagen ID. GTI Concept est attendu pour 2027 au plus tard. D'après le constructeur, il devrait reprendre la plupart des éléments de la version présentée à l'IAA de Munich. Et par la suite, d'autres modèles de la famille ID. devraient également être eux aussi proposés dans une version GTI.