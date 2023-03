Volkswagen dévoile l’ID. 2all, sa voiture électrique anti-Tesla à moins de 25 000 €

Volkswagen vient tout juste de lever le voile sur l'ID. 2all, un tout nouveau concept-car. Avec ce modèle, la marque nous donne un avant-goût de la futur ID.2 ou ID. Golf, sa première voiture électrique à moins de 25 000 € attendue en 2025.

Depuis plusieurs années maintenant, de nombreux constructeurs de voitures électriques se battent pour espérer être le premier à lancer une voiture électrique sous la barre des 25 000 €. Tesla le promet depuis 2018, mais pour l'instant rien de concret à l'horizon, même si cette mystérieuse Model 2 a fait parler d'elle récemment.

Renault s'est lui aussi lancé dans cette course contre la montre avec la R5 électrique, qui devrait justement être affichée sous les 25 000 € lors de son lancement prévu en 2024. Mais il ne faut pas oublier un autre participant de taille dans cette compétition : Volkswagen. On le savait, le constructeur allemand a confirmé le lancement de 10 voitures électriques d'ici 2026. Parmi elles, la berline ID.7, la récente refonte de l'ID. 3 2023, sans oublier la mystérieuse ID. 2 ou ID. Golf, le modèle à moins de 25 000 € évoqué par de nombreux rumeurs.

Volkswagen présente l'ID. 2all, sa future voiture électrique sous les 25 000 €

Et bien justement, Volkswagen vient de mettre fin aux bruits de couloir en dévoilant ce mercredi 15 mars 2023 l'ID. 2all, un tout nouveau concept-car. Avec ce modèle, l'entreprise allemande nous donne un avant-goût de ce que sera l'ID. 2 ou l'ID. Golf, sa première voiture 100% électrique à moins de 25 000 €.

“L'ID. 2all indique la direction générale où nous souhaitons conduire la marque avec nos produits : proximité avec nos clients, haut niveau de technologie et superbe design. Nous accélérons notre transformation afin de rendre l'électromobilité accessible à tous”, annonce Thomas Schäfer, PDG de VW.

A lire également : Volkswagen travaille sur l’ID.2 R, une voiture électrique plus performante que l’ID.2

Un design pensé comme un hommage à la Golf et la Polo

Comme on peut le constater sur les visuels fournis par le constructeur, ce concept-car affiche un design plutôt sage, bien loin des lignes excentriques et des folies que l'on retrouve habituellement sur ces modèles préparatoires. En d'autres termes, il y a de fortes chances pour que le design final de l'ID. 2 soit très proche de celui-ci.

Et justement, pour réaliser ce design extérieur, VW s'est appuyé sur trois principes fondateurs : la stabilité, la sympathie et l'enthousiasme. Comme l'explique Andreas Mindt, le designer en chef du concept-car, l'ID. 2all a été pensé avant tout comme un hommage à la Coccinelle, à la Golf et à la Polo, comme une relecture de ces modèles cultes.

On est donc loin des lignes cubiques et de l'aspect “Jouet” du concept ID. Life présenté en septembre 2021 par la marque. Non, avec l'ID. 2all, VW est revenu à quelque chose de plus classique, ou de plus conservateur dirons certains.

Un habitacle inspiré de l'ID.3 2023

En 2023, Volkswagen est attendu au tournant sur un aspect particulier : le niveau de finition de l'habitacle de ses voitures électriques. Pour cause, de nombreux utilisateurs ont pointé du doigt par le passé la qualité déplorable de l'intérieur de l'ID. 3 (matériaux bas de gamme, commandes mal agencées, etc.).

Le constructeur a revu sa copie sur la nouvelle refonte 2023 de l'ID. 3, présentée ce 1er mars 2023. Volkswagen compte précisément poursuivre dans cette voie avec l'ID. 2all, qui dispose ici d'un intérieur épuré avec une grande qualité de finition et des commandes pour le volume sonore et pour la climatisation enfin disposées intelligemment (avec une molette et une barre de boutons juste sous l'écran d'infodivertissement).

Evoquons justement l'écran central. D'une belle taille, à savoir 12,9″, il profitera d'une nouvelle interface, plus claire et intuitive selon le constructeur. Le conducteur pourra retrouver toutes les informations importantes sur le poste de conduite numérique en affichage tête haute de 10,9″.

De l'espace à revendre

Comme vous le savez peut-être, Volkswagen développe actuellement son propre groupe motopropulseur électrique complet, ce qui inclut une toute nouvelle plateforme. Pour ce concept-car, VW a préféré rester sur la plateforme MEB, mais dans sa toute nouvelle version Entry.

Sur cette variante, on retrouve un moteur électrique couplé à l'essieu avant, ce qui fait de l'ID. 2all la première ID. à traction de la marque. Mais surtout, la MEB Entry offre un gain de place conséquent : un volume de 440 litres pour le coffre. Il faut rajouter à cela un autre rangement de 50 litres sous la banquette arrière, capable d'accueillir et de recharger des appareils plutôt imposants comme des ordinateurs portables ou des tablettes. Au total, en rabattant les sièges arrière, le volume total passe à 1330 litres !

80% d'autonomie en 20 mn seulement

Bien entendu, la MEB Entry permet à la marque d'introduire des optimisations bienvenues des performances du véhicule et de la recharge. Le moteur électrique de 166 kW (226 ch) intégré dans l'essieu avant permet d'effectuer le 0 à 100 km/h en 7 secondes seulement.

Côté autonomie, la marque promet 450 km en cycle WLTP, tandis que la batterie pourra être rechargée de 10 à 80% en 20 minutes sur une borne à recharge rapide en courant continu. Malheureusement, nous n'avons pas encore de détails supplémentaires sur la batterie.

“La version de série de l'ID. 2all sera un véritable véhicule électrique pour tous les jours de l'année. Une Volkswagen typique. Avec un espace suffisant et une grande autonomie qui permettra d'atteindre sans problème sa destination […] Grâce à la grande modularité MEB, notre clientèle sera en mesure d'accéder aux technologies dernier cri tout en restant dans une catégorie de prix de 25 000 €”, conclut Volkswagen.