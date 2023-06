Volkswagen ID. Buzz : la version 7 places s’annonce comme le modèle ultime

Volkswagen vient de célébrer le retour de son célèbre combi aux Etats-Unis avec la présentation de l'ID. Buzz 7 places. Cette nouvelle version proposera de nombreuses améliorations, que ce soit au niveau de la batterie, de la motorisation ou des équipements. On fait le point ensemble sur ce modèle prometteur qui débarquera aux USA et en Europe dès 2024.

Chose promise, chose due. Le 19 mai 2023, Volkswagen avait prévenu les fans et la presse du monde entier : l'ID. Buzz à empattement long sera présenté officiellement aux Etats-Unis à l'occasion d'un évènement spécial le 2 juin 2023.

La marque allemande a honoré ce rendez-vous en dévoilant l'ID. Buzz 7 places à Huntington Beach, haut lieu du surf situé sur la côte ouest Pacifique près de Los Angeles. Ce nouveau modèle a été mis en lumière à l'occasion du plus grand rassemblement de bus VW du pays. Notez que la symbolique est forte, puisque l'arrivée de ID. Buzz à empattement long marque le retour du combi VW sur le sol américain après plus de 20 ans d'absence.

Jusqu'à 7 passagers et un coffre gigantesque

Mais justement, quelles sont les particularités de cet ID. Buzz au format XXL ? Cela paraît évident, mais le constructeur allemand annonce d'emblée qu'il s'agit de l'un de ses véhicules les plus spacieux. Pour cause, le monospace électrique peut embarquer 7 passagers.

Pour ce faire, l'empattement du véhicule a augmenté de 250 mm, de sorte à pouvoir accueillir une troisième rangée de sièges. Bien entendu, on gagne également en espace de rangements sur ce modèle, qui offre jusqu'à 2 469 litres d'espace de stockage en rabattant les 2e et 3e rangées de sièges. En configuration 5 places, le coffre affiche encore une belle capacité de 1 340 litres, soit 219 litres de plus que sur le modèle standard. Avec 7 personnes à bord, on pourra profiter d'un volume de 306 litres, suffisant pour ranger les bagages de tout le monde.

Un focus sur les sièges

Concernant les sièges, l'ID. Buzz à empattement long est modulaire. Libre à vous d'opter pour différentes configurations à cinq, six ou sept places. Précisons que les sièges avant seront équipés de série d'accoudoirs réglables vers l'intérieur. On pourra disposer en options de sièges réglables sur 12 directions avec fonction de massage et mémoire de forme.

La seconde rangée se compose d'une banquette trois places avec des dossiers rabattables en deux parties (40/60). Fait appréciable, il est possible de faire coulisser vers l'avant ou vers l'arrière l'intégralité ou partie de la banquette sur 200 mm. Pratique si les passagers veulent étendre leurs jambes ou bien pour gagner de l'espace de rangement à l'arrière. Quant à la 3e rangée, il s'agit seulement de deux sièges individuels (qui peuvent être retirés si besoin). De série aux Etats-Unis, ils seront proposés en option en Europe.

Un système d'infordivertissement tout neuf

L'habitacle de cet ID. Buzz 7 places réserve aussi quelques surprises. Tout d'abord, il dispose d'un nouvel affichage tête haute associé à un tableau de bord numérique de 5,3 pouces. Quant au système d'infodivertissement, il fait également peau neuve : il repose désormais sur un écran tactile de 12,9 pouces et dispose de la dernière génération du logiciel ID.

Autre nouveauté appréciable : le toit ouvrant panoramique de 1,5 m², soit le plus grand toit en verre jamais construit par la marque. Particularité de taille, il se compose d'un verre intelligent. En d'autres termes, il est possible de le rendre totalement opaque ou transparent via un curseur tactile ou bien grâce à l'assistant vocal embarqué. Enfin, les vitres des passagers peuvent coulisser électriquement vers l'intérieur une fois ouvertes.

Nouveau moteur et batterie plus généreuse

Cet empattement plus long ne permet pas seulement de gagner 2 places supplémentaires. En effet, l'ID. Buzz LWB sera proposée avec deux tailles de batteries : un pack de 82 kWh et une nouvelle batterie de 91 kWh (de série aux USA, en option en Europe). D'après VW, on devrait donc profiter d'une autonomie plus importante (aucune estimation n'a été fournie par le constructeur pour l'instant).

A cette nouvelle batterie s'ajoute une motorisation inédite de 210 kW (282 chevaux) pour un couple de 560 Nm. Selon les précisons de la firme allemande, ce bloc moteur permet d'augmenter la vitesse maximale à 160 km/h, tandis que le 0 à 100 km/h est désormais atteint en 7,9 secondes.

Fait important, Volkswagen a profité de l'évènement pour confirmer le lancement courant 2024 d'une version GTX à transmission intégrale de l'ID. Buzz. Elle sera dotée d'un moteur électrique de 250 kW (335 ch) et effectuera le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes seulement.

Concernant la recharge, l'ID. Buzz LWB sera équipée d'une capacité de charge rapide en courant continu jusqu'à 200 kW. De cette manière, on pourra recharger la batterie de 10 à 80 % en seulement 25 minutes selon les estimations du constructeur. Par ailleurs, une nouvelle pompe à chaleur augmentera l'efficacité énergétique en hiver.

Livraison début 2024

Venons-en à la date de disponibilité. Selon VW, la livraison des premiers exemplaires de l'ID. Buzz 7 places commencera en 2024 sur les marchés nord-américains, canadiens et européens. Bien entendu, cet ID. Buzz comme toutes les autres variantes seront fabriquées au sein de l'usine d'Hanovre, en Allemagne. Concernant les prix, il faudra patienter encore un peu.