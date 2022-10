Volkswagen ID Buzz : prix, options, autonomie, tout savoir sur le retour électrique du van légendaire

Si vous imaginez un van parcourir le monde, vous avez très certainement une Volkswagen en tête. Ça tombe bien : ce van légendaire ressort sous le nom ID Buzz, tout en électrique.

La van life a quelque chose de romantique. L'idée de parcourir le monde au volant de sa propre maison, et découvrir au fil des villes et villages de nouvelles personnes et des nouvelles philosophies a toujours séduit. Mais jamais plus qu'à l'époque de la révolution de la jeunesse, le festival Woodstock et l'expansion des consciences en tête. De cette période ressort toujours un véhicule iconique : le van Volkswagen. Nombreux sont ceux qui les collectionnent, les retapent et les transforment pour en faire de véritables habitations mobiles.

Mais voilà : le temps du pétrole est bientôt révolu. Et sur ce point, ces vans légendaires sont naturellement condamnés à disparaître… Ou peut-être retrouver une nouvelle jeunesse ? C'est en tout cas le plan de Volkswagen, qui a décidé de ne pas laisser son mythe à quatre roues au garage. L'ID Buzz, c'est le tout nouveau van 100% électrique de la marque, qui s'inspire de très près des grandes erreurs hippies de sa compagnie tout en étant conscient des enjeux du nouveau monde. Découvrez toutes ses caractéristiques ici même.

Le grand retour du Volkswagen Combi

Vous l'avez compris : l'ID Buzz est largement inspiré du Combi de Volkswagen dont nous vous parlions en introduction. Ses lignes très arrondies et son large logo nostalgique à l'avant en sont les parfaits exemples. L'ID Buzz en elle-même fait 4 712mm de long pour 2 212 mm de largeur avec ses rétroviseurs, et 1936mm de hauteur. L'habitacle en lui-même fait 1 180 mm de haut, avec une largeur d'ouverture de la porte coulissante de 757mm. Tout cela pour un poids total de 2482kg à vide, et une charge totale autorisée de 3000kg.

Par défaut, il s'agit d'une 5 places offrant également un large espace de coffre de 1 121 litres, ou 2 123 litres si vous rabattez les sièges arrières. Côté design, Volkswagen joue sur le bicolore avec l'ID Buzz pour rappeler toujours plus son illustre ancêtre, mais va aussi beaucoup plus loin dans ses options.

Les améliorations du Volkswagen ID Buzz

Le Volkswagen ID Buzz se veut être un véhicule moderne, et intègre ainsi de nombreuses options en ce sens. De nombreux rangements flexibles sont disponibles au sein de l'habitacle, avec notamment la “ID Buzz Box” fournie en série qui permet de ranger des boissons et gourdes, des lunettes de soleil et tout autre chose. Ce coffre est situé entre le siège conducteur et le siège passager. Il intègre même des tiroirs, un décapsuleur et un grattoir à glace. Vous pouvez retirer la boîte pour gagner en confort à l'arrière.

Le cockpit de l'ID Buzz est évidemment numérique. Un large écran tactile central de 10 pouces intègre le système multimédia de série. Celui-ci se connecte facilement à n'importe quel smartphone via l'application App-Connect de Volkswagen. Vous avez également accès à la radio numérique DAB+ et de nombreux services intelligents via We Connect. En prime de ports USB-C, vous avez également accès à un tapis de recharge sans fil pour les smartphones compatibles.

Enfin, l'ambiance au sein du nouveau Combi électrique a été énormément réfléchie. Outre l'éclairage Matrix LED IQ Light en option qui vous détecte à l'approche du véhicule, vous avez également un système interactif au sein de l'habitacle. Baptisé ID Light, ce dernier vous permet d'allier des signaux lumineux et des sons pour créer diverses ambiances tout autant que guider le conducteur en prime du système de navigation intégré. Tout est pensé pour associer le côté pratique à la convivialité, dans la philosophie du Combi d'origine.

Autonomie de la Volkswagen ID Buzz

De série, la Volkswagen ID Buzz sera toujours équipée d'une batterie de 77kWh lui permettant de rouler sur 419km. Cette batterie est associée à un moteur de 150kW soit 204 chevaux. L'ID Buzz Pro promet une consommation électrique en kWh/100km de 20,8 sans émissions de CO². Sa classe d'efficacité énergétique a été évaluée à A+++.

Pour la recharge, vous pourrez faire installer une borne de recharge à domicile. Autrement, le véhicule supporte le protocole Plug & Charge et la plupart des bornes de recharge disponibles dans le pays. Le Volkswagen ID Buzz peut être rechargé avec une puissance maximale de 170kW, mais peut également profiter d'une recharge standard maximale par courant alternatif de 11kW. Sur une recharge rapide par courant continu (tel que disponible sur l'autoroute), une charge de 5 à 80% vous demandera seulement 30 minutes d'attente.

Dans sa démarche écologique, Volkswagen précise également que l'ID Buzz est le premier véhicule qu'il conçoit en pleine conscience du bilan carbone neutre d'ici 2050. Par conséquent, de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la production et l'utilisation, il cherche à utiliser de l'énergie propre et agir de manière durable.

Tarif et options de l'ID Buzz de Volkswagen

Le Volkswagen ID Buzz est disponible en préréservation dès aujourd'hui à partir de 56 990 euros TTC pour ses options de série, incluant le même moteur et la même batterie à chaque fois. Un configurateur en ligne vous permet de régler vos options comme vous le souhaitez pour arriver au prix vous convenant le mieux pour le meilleur confort. Nous ne savons pas encore quand le nouveau Combi sera véritablement disponible par la suite.

Version GTX, longue autonomie et 7 places

Les annonces entourant l'ID Buzz ne s'arrêtent pas là. La marque Volkswagen a commencé le teasing sur des modèles à venir dans la même gamme. Nous avons par exemple pu observer une version longue de l'ID Buzz qui pourra accueillir jusqu'à 7 occupants.

La marque évoque également des batteries d'une capacité maximale portée à 111kWh, ce qui la mettrait dans la même catégorie d'autonomie que les limousines Mercedes et les SUV BMW.

Enfin, la marque a également fait du teasing sur l'arrivée d'une version GTX de l'ID Buzz. Grâce à celle, le véhicule pourrait être capable d'une conduite beaucoup plus sportive à l'avenir. On s'attend à ce que celle-ci développe 299 chevaux, comme c'est le cas pour les GTX ID4 et ID5. Nous ne savons cependant pas quand ces modèles seront rendus disponibles.