Les voitures électriques grignotent toujours plus de parts de marché, Tesla est le 1er bénéficiaire

D’après le baromètre publié par Avere France, les immatriculations de voitures neuves sont en hausse dans l’Hexagone au mois d’août.

Dans ses propres termes, « l’Avere-France est l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique ». À ce titre, elle publie fréquemment des rapports rendant compte des ventes de voitures électriques sur le territoire. C’est ainsi qu’elle met à notre disposition les statistiques du mois d’août qui ne font que confirmer une tendance générale : les voitures thermiques cèdent toujours plus de terrain aux modèles électriques.

Selon l’association, « au 31 août 2023, 1 374 599 véhicules particuliers et utilitaires ont été immatriculés, toutes énergies confondues, soit une hausse de + 14,8 % par rapport aux huit premiers mois de l’année 2022 ». L’embellie est encore plus sensible au niveau des voitures électriques et hybrides, avec une progression de 44,1 % (dont 52 % pour les véhicules 100 % électriques). La part de marché des véhicules particuliers électriques représente désormais 15,2 % des immatriculations sur l’année 2023, soit un gain de 2 points par rapport à l’année 2022.

Les voitures électriques gagnent lentement des parts de marché

En termes de modèles de voitures, une compagnie se dégage clairement du lot, au niveau des véhicules électriques particuliers tout du moins. On le sait, la Tesla Model Y est la voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues. Cela se reflète aussi dans les chiffres de ventes en France. Selon l’Avere France, la compagnie américaine y a vendu 3051 Model Y et 2258 Model 3 au mois d’août. La Peugeot e-208 est bonne troisième de la catégorie avec 1915 unités écoulées. Notons tout de même que malgré une hausse spectaculaire des ventes de ces trois modèles (+335 %, +785 % et +115 % respectivement), la première voiture électrique au « classement général » n’arrive qu’en quatrième position, au pied du podium donc.

Tesla peut se réjouir de la popularité de ses produits, et la compagnie pourrait surfer quelque temps encore sur cette vague de popularité. Elle vient en effet de présenter sa nouvelle Model 3 qui se révèle en tous points plus performante que sa devancière en matière d’équipements, de performances et d’autonomie.