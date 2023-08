ID. Buzz : voici comment transformer le combi électrique en camping car

A l'occasion de l'Electrify Expo de Long Island à New York, Volkswagen a présenté une version de l'ID. Buzz entièrement équipé pour le camping. Il s'agit d'un kit conçu par la société QUQUQ, marque spécialisée dans les modules de camping pour les particuliers.

Après avoir présenté en juin 2023 la version 7 places de l'ID. Buzz destinée au marché américain, Volkswagen continue de faire la promotion de son combi électrique au pays de l'Oncle Sam. La marque était notamment présente le week-end du 18 août à l'Electrify Expo de Long Island (New York). Pour l'occasion, le constructeur allemand a exposé une version de l'ID. Buzz drapée d'une peinture bicolore grise et bleu métallisé entièrement équipé pour le camping.

En effet, ce modèle disposait de plusieurs équipements pensés pour une utilisation en extérieur. On doit ce module tout-en-un à QUQUQ, marque spécialisée dans les modules d'aménagements pour véhicules de tourisme.

Plus précisément, il s'agit de BusBox-4, un module spécialement conçu pour l'ID. Buzz de Volkswagen. “Le BusBox-4 convient tout particulièrement à l'ID. Buzz. Il suffit de le placer dans le coffre et tout ce qui est nécessaire au voyage se trouve à bord : lit, cuisine, approvisionnement en eau et espace de rangement”, résume QUQUQ sur son site officiel.

Voici le module idéal pour transformer l'ID. Buzz en camping car

Pour le constructeur, l'idée est surtout de montrer au public américain les différentes possibilités d'aménagement de l'ID. Buzz à empattement long. Un argument de vente essentiel aux Etats-Unis, premier marché mondial du camping-car. Pour en revenir à la BusBox-4, il s'agit d'une boite de 62 kg qui comprend notamment :

un matelas pliable en mousse froide de 10 cm d'épaisseur (pliable en trois parties)

une housse de lit 100% coton

une compartiment pour la cuisine avec deux brûleurs avec protection contre le vent

Deux cartouches de gaz

un robinet alimenté par deux bidons d'eau de 10 litres

Deux bols en acier inoxydable

une sangle d'arrimage de 500 daN

D'après QUQUQ, il est également possible d'ajouter en option un réfrigérateur de 15 à 20 litres qui peut être branché sur une prise 12 V dans le coffre du van. Le principal avantage de ce module reste sa facilité d'installation. D'après la marque, il suffit d'une minute seulement pour le déployer. Les propriétaires n'ont qu'à rabattre les sièges avant de déplier le matelas. Reste ensuite à tirer les différents tiroirs pour installer sa cuisine de fortune. En Europe, le BusBox-4 est facturé 3190 €, un investissement conséquent certes, mais qui permet de transformer son ID. Buzz en camping car rapidement.

